Επιλογές από Αγγλία, Ιταλία, Σκωτία

Η Κοτσαέλισπορ επικράτησε 2-1 της Αντάλιασπορ χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,65. Επίσης, η Ρότσντεϊλ πέρασε με 3-0 από την Όλτρινχαμ. Το «διπλό» έδινε 1,84. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ, το Καμπιονάτο και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

Η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει στο κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, καθώς είναι στο «-2» από αυτή. Μετράει 10/12 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Οι εννέα συνδυάστηκαν με Over. Το ίδιο συνέβη και στα 5/7 παιχνίδια στη βάση της. Επίσης, κέρδισε με Over τα 5/5 ματς που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της, η οποία έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στον τελευταίο αγώνα της (3-2 από την Άστον Βίλα). Στην κατάσταση που είναι η Σίτι μπορεί να φέρει και μόνη της τον «1+Ov».

ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ – ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ

Η Σεντ Μίρεν κατεβαίνει με την ψυχολογία στα ύψη, καθώς μεσοβδόμαδα κατέκτησε το Λιγκ Καπ Σκωτίας κερδίζοντας στον τελικό 3-1 τη Σέλτικ! Στο πρωτάθλημα είναι στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη και στο «+2» από τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Μετράει 2/2 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και φιλοδοξεί να τις κάνει τρεις για δεύτερη φορά στη σεζόν. Μαζί της έχει την παράδοση, αφού κέρδισε τη Λίβινγκστον τις 3/3 φορές που την υποδέχτηκε. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχει 7/11 ήττες εντός – εκτός και έχασε στις 3/4 εξορμήσεις της.

ΛΑΤΣΙΟ – ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ

Η Λάτσιο προέρχεται από απίθανο «τρίποντο» στην Πάρμα (1-0), καθώς αγωνίστηκε με δύο παίκτες λιγότερους από το 77’ και σκόραρε στο 82’! Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της στα τελευταία τρία παιχνίδια. Επίσης, στην έδρα της κέρδισε τα 4/5 ματς χωρίς να δεχτεί γκολ σε κανένα εξ αυτών! Μπορεί να κάνει το 5/6 απέναντι στη νεοφώτιστη Κρεμονέζε, η οποία έχασε στους 4/6 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στις 2/3 εξόδους της αμφότερες με 1-0.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 220 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1+OV 1,60

17.00 281 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ – ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1 1,89