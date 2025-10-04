Επιλογές από Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία

Τα 2 Goal/Goal δεν πέρασαν χτες αφού η Χοφενχάιμ ηττήθηκε με 0-1 από την Κολωνία χωρίς να βρει γκολ στην έδρα της και η Παρί επικράτησε με το «καθαρό» σκορ 2-0 της Λοριάν.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στο ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ οι αποδόσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στην φιλοξενούμενη, η οποία όμως προέρχεται από 2 ήττες με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας στην Premier League και με 1-0 από τη Γαλατασαράι στο Champions League. Είναι πιθανή η αντίδραση της Λίβερπουλ για να μην πέσει από την κορυφή. Η Τσέλσι θα κυνηγήσει επίσης τη νίκη αφού έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία μετά από 2 σερί ήττες. Μια καλή επιλογή για το ντέρμπι δείχνει να είναι η διπλή ευκαιρία Χ2 της Λίβερπουλ μαζί με το Over 1,5.

Στη Γαλλία η Μπρεστ πήρε τα πάνω της. Κέρδισε στα 2 τελευταία παιχνίδια την Νις με 4-1 και την Ανζέ με 0-2 και ανεβαίνει στη βαθμολογία. Μπορεί να κάνει το 3 στα 3 κόντρα στην Ναντ αλλά θα πάρουμε μικρότερο ρίσκο ποντάροντας κι εδώ σε διπλή ευκαιρία, στο 1Χ της Μπρεστ μαζί με το Over 1,5. Κι αυτό γιατί η Ναντ προέρχεται από 2 ισοπαλίες με 2-2, εντός έδρας με τη Ρεν και εκτός, με την Τουλούζ.

Η τρίτη επιλογή είναι από την Ιταλία, από το βραδινό παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και την Κόμο. Αήττητη είναι η Αταλάντα με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες (και οι 3 με σκορ 1-1). Έχει φέρει 5 Goal/Goal στα ισάριθμα παιχνίδια της στη Serie A. Η Κόμο ηττήθηκε μόνο στην Μπολόνια με 1-0 και στα 3 τελευταία ματς έφερε ισάριθμα Goal/Goal. Πέρσι κέρδισε με 2-3 στο Μπέργκαμο. Λογικά θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

429 (19:30) ΤΣΕΛΣΙ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Χ2+OVER 1,5 1,67

441 (20:00) ΜΠΡΕΣΤ-ΝΑΝΤ 1X+OVER 1,5 1,57

481 (21:45) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΚΟΜΟ GOAL/GOAL 1,58