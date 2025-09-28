Δύο G/G και ένα Over

Το Ρέξαμ – Ντέρμπι έληξε 1-1 χθες το μεσημέρι και επιβεβαιώθηκε το 1,75 στο G/G ή Over. Επίσης, έγινε G/G ή Over και το Στόκπορτ – Ρέντινγκ (1-1). Η απόδοση εδώ ήταν 1,55. Τέλος, σκόραραν και οι δύο ομάδες στο Τσέστερφιλντ – Νιούπορτ (4-1) και πληρωθήκαμε το 1,86. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2, την Α’ Αυστρίας και την Α’ Γαλλίας.

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Καμπανιακός προέρχεται από την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, η οποία ήταν με 4-0 από τη Νίκη Βόλου. Ο Ηρακλής από την άλλη, από την πρώτη του νίκη στη Λίγκα με 2-1 επί της Καβάλας. Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αφού η γηπεδούχος έχει στόχο την παραμονή και η φιλοξενούμενη την άνοδο στο Σούπερ Λιγκ. Πολύ χαμηλό το «διπλό» και θα πάμε στο Over. Το επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 9/10 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας!

ΡΑΠΙΝΤ – ΑΟΥΣΤΡΙΑ

Σούπερ ντέρμπι στην Αυστρία με τις δύο ομάδες να εδρεύουν στην ίδια πόλη (Βιέννη) και να έχουν μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους. Εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο η διαφορά του «+7» που έχει η γηπεδούχος, η οποία προέρχεται από γκέλα ολκής στο πρωτάθλημα (1-1 με την ουραγό Γκράτσερ). Αυτό ήταν το τρίτο σερί G/G της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 4/6 εντός – εκτός και 3/4 μακριά από τη βάση της. Επίσης, σκόραραν αμφότερες στα 6/8 μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο. Επομένως, έχει αξία το G/G.

ΝΙΣ – ΠΑΡΙ

Η Νις διασύρθηκε 4-1 από την Μπρεστ δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορεί να βρει σταθερότητα παρότι έχουν διεξαχθεί πέντε αγωνιστικές στο Σαμπιονά. Η Παρί από την άλλη, προέρχεται από ήττα 3-2 από το Στρασβούργο. Αυτό ήταν το τέταρτο σερί G/G της στο πρωτάθλημα. Η γηπεδούχος έχει 3/4 εντός – εκτός και 2/3 στην έδρα της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Μπορούν να σκοράρουν αμφότερες και στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 526 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ OVER 1,69

16.00 563 ΝΙΣ – ΠΑΡΙ G/G 1,56

18.00 604 ΡΑΠΙΝΤ – ΑΟΥΣΤΡΙΑ G/G 1,70