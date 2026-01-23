Δυνατός «1» η Βαντούζ

Το G/G βγήκε χθες στα Μπολόνια – Σέλτικ (2-2) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (3-1). Οι αποδόσεις ήταν 1,81 και 1,63 αντιστοίχως. Την τριάδα χάλασε το N/G στο ΠΑΟΚ – Μπέτις (2-0). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Τουρκίας και τη Β’ Ελβετίας.

ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ – ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ

Η Τραμπζονσπόρ παραμένει κοντά στην κορυφή, καθώς απέχει πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ. Θέλει το «τρίποντο» απόψε ώστε να μειώσει έστω και προσωρινά τη διαφορά. Ο «1» είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της γηπεδούχου, το οποίο επιβεβαίωσε στους 8/10 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 5/7 ματς στη βάση της. Σε αυτή έπραξε το ίδιο και στα 2/2 με τη νυν αντίπαλό της. Παραδόξως, δεν την κέρδισε σε αμφότερα. Επιπλέον, η Κασίμπασα, η οποία μετράει 1-5-6 στους 12 πιο πρόσφατους αγώνες της και μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της από δύο φορές και πάνω στις 4/6 εξορμήσεις.

ΒΑΝΤΟΥΖ – ΒΙΛ 1900

Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας έπειτα 35 ημέρες. Η Βαντούζ έκλεισε πρώτη το 2025 έχοντας αέρα τριών βαθμών από τη 2η Ααράου. Επίσης, μετρούσε 10 σερί νίκες όταν πήγε στη διακοπή. Ακόμα, έχει το απόλυτο στην έδρα της με 9/9 «τρίποντα» και 26-9 γκολ! Έδωσε και ένα φιλικό πριν από πέντε ημέρες στο οποίο επικράτησε 2-1 της Κρινς δείχνοντας ότι παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Καλείται να το αποδείξει αυτό και σήμερα κόντρα στη Βιλ 1900. Την κέρδισε στα 4/4 ματς που την αντιμετώπισε ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στα 4/4 στο «σπίτι» της. Η φιλοξενούμενη χάνει μέρος της δυναμικότητάς της όταν φεύγει από τη βάση της και έκλεισε το 2025 με 5/8 ήττες. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 129 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ – ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,60

21.15 158 ΒΑΝΤΟΥΖ – ΒΙΛ 1900 1 1,65