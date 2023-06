Δυνατά φαβορί από Λιμπερταδόρες και Γκολντ Καπ

To Goal/Goal έγινε την Τρίτη στην Φινλανδία στο ματς της Ίντερ Τούρκου με την Ίλβες και έδωσε απόδοση 1,87. Δεν πέρασαν όμως τα Over από το Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Ρίβερ Πλέιτ κέρδισε με 2-0 την Δε Στρόνγκεστ, όμως είχαμε συνδυάσει τον «άσο» της με το Over. Αποφύγαμε την γκέλα της Φλουμινένσε αλλά έμεινε στο 1-1 το παιχνίδι της με την Σπόρτινγκ Κριστάλ και χάθηκε και αυτό το Over.

Με το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Γκολντ Καπ θα ασχοληθούμε σήμερα. Η Ιντερνασιονάλ βρίσκεται στην 2η θέση στον 2ο όμιλο, 1 πόντο πίσω από την Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν την οποία υποδέχεται στην τελευταία αγωνιστική. Θέλει τη νίκη για να πάρει την πρόκριση, αφού μόλις 1 βαθμό πίσω της βρίσκεται η Νασιονάλ η οποία λογικά θα κερδίσει εντός έδρας την Μετροπολιτάνος. Ποντάρουμε στον «άσο».

Η άλλη επιλογή από το Λιμπερταδόρες είναι με το Over στο παιχνίδι της Φλαμένγκο με την Αούκας. Δυνατό φαβορί είναι η Φλαμένγκο η οποία προκρίνεται και με την ισοπαλία αφού βρίσκεται στη 2η θέση με 3 βαθμούς παραπάνω από την Νιουμπλένσε. Η Αούκας είναι τελευταία και για να πάρει την 3η θέση στον 1ο όμιλο και να συνεχίσει στο Σουνταμερικάνα πρέπει να περάσει την Νιουμπλένσε που έχει 1 πόντο περισσότερο. Θα ρισκάρει η Αούκας και θα κυνηγήσει την έκπληξη. Στα 4 από τα 5 παιχνίδια της στον όμιλο έφερε Over. Στις 2 εξόδους της ηττήθηκε με 3-2 από την Ρασίνγκ Κλουμπ και 2-1 από την Νιουμπλένσε. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να μπουν πάνω από 2 γκολ και στο σημερινό παιχνίδι της.

Στο Γκολντ Καπ η Τζαμάικα λίγο ήθελε να κερδίσει τις ΗΠΑ στο πρώτο ματς στον 1ο όμιλο που έγινε στο Σικάγο. Προηγήθηκε με 1-0, έχασε πέναλτι για να κάνει το 2-0 και δέχτηκε την ισοφάριση στο 89’. Με νίκη απόψε κόντρα στο Τρινιντάντ και Τομπάκο θα εξασφαλίσει την πρόκριση για τη φάση των «8». Το Τρινιντάντ είχε εύκολο έργο με τα αδύναμα Σεντ Κιτς & Νέβις και επικράτησε με 3-0. Δύσκολα θα αποφύγει την ήττα από την Τζαμάικα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

651 (01:00) ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1 1,51

658 (02:30) ΤΖΑΜΑΪΚΑ-ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΚΟ 1 1,44

664 (03:30) ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΑΟΥΚΑΣ OVER 1,52