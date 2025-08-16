Δυάδα με Over από Ισπανία και Ιταλία

Βγήκε άνετα το G/G ή Over του 1,61 στο Χιρόνα – Βαγεκάνο χθες, στο οποίο επικράτησε 3-1 η φιλοξενούμενη! Από την άλλη, έληξε Under το Χέρτα Γουέλς – Αμστέτεν (1-0), με τη φιλοξενούμενη να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 39ο λεπτό. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την πρεμιέρα σε Α’ Ισπανίας, Πρέμιερ Λιγκ και τον πρώτο γύρο στο Κύπελλο Ιταλίας.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

Πρεμιέρα στην Πρέμιερ Αγγλίας με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο το πλασάρισμα στις ευρωπαϊκές θέσεις. Η παράδοση γράφει δύο συνεχόμενα G/G στη γηπεδούχο. Επίσης, η Άστον Βίλα έφερε το G/G στα 4/6 φιλικά της και η Νιούκαστλ στα 3/4. Αμφότερες είναι φύσει επιθετικές ομάδες. Από την άλλη, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι τους και αναμενόμενα δεν έχουν βρει ισορροπία ανασταλτικά. Επομένως, είναι εφικτό να σημειώσουν γκολ αμφότερες.

ΚΟΜΟ – ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ

Μονή αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς η Κόμο αγωνίζεται στο Καμπιονάτο και η Σουντιρόλ στη Serie B. Για αμφότερες είναι το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι. Σημαντική η διαφορά δυναμικότητας με αποτέλεσμα ο «1» να πληρώνει το πενιχρό 1,20. Επειδή είναι χαμηλά και ο συνδυασμός του «άσου» με το Ov 1,5, θα πάμε στο Over. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε και στα πέντε φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της. Σε όλα σημείωσε τουλάχιστον τρία τέρματα, οπότε μπορεί να το φέρει και μόνη της απόψε. Και η φιλοξενούμενη πάντως, μέτρησε 4/4 Over στα φιλικά της.

ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα να είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στη Μαγιόρκα. Η ομάδα του Φλικ έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση στα φιλικά, καθώς μέτρησε 4/4 νίκες με 20-4 γκολ. Είναι ευνόητο ότι ήταν Over και οι τέσσερις αναμετρήσεις. Το ίδιο συνέβη και στις 2/2 επισκέψεις στη Μαγιόρκα, η οποία σκόραρε στα 4/5 φιλικά της. Εάν βρει δίχτυα κι αυτή απόψε θα έρθει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

752 14.30 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ G/G 1,55

913 19.30 ΚΟΜΟ – ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ OVER 1,59

918 20.30 ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ OVER 1,65