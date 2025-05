Δυάδα με Goal/Goal και Over

To Goal/Goal πέρασε στον αγώνα μπαράζ της Έλβερσμπεργκ με την Χαϊντενχάιμ. Προηγήθηκε στο 9’ η φιλοξενούμενη και ισοφάρισε στο 31’ η γηπεδούχος. Όλα έδειχναν ότι θα πήγαιναν σε παράταση, αφού ο πρώτος αγώνας είχε έρθει ισόπαλος με 2-2, αλλά στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η Χαϊντενχάιμ έκανε το 1-2 και εξασφάλισε την παραμονή της στην Bundesliga. Στο σουηδικό παιχνίδι η Φάλκενμπεργκ κέρδισε με 0-3 τη Λανσκρόνα, κράτησε το μηδέν στην άμυνα και δεν έγινε το Goal/Goal.

Με επιλογές από τη Σουηδία και τη Γερμανία είναι και οι σημερινές προτάσεις μας. Πιθανό είναι το Goal/Goal στο ματς της δεύτερης κατηγορίας του σουηδικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Σαντβίκεν και τη Σούντσβαλ. Από 3 σερί Over και 2 Goal/Goal προέρχεται η Σαντβίκεν. Πέτυχε αλλά και δέχτηκε γκολ η Σούντσβαλ στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πέρσι κέρδισε με 1-3 εκτός έδρας την Σαντβίκεν.

Ένα εισιτήριο για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας κρίνεται στον δεύτερο αγώνα μπαράζ ανάμεσα στην Μπραουνσβάιγκ και τη Σααρμπρίκεν. Στην πρώτη αναμέτρησή τους, στην έδρα της Σααρμπρίκεν, η Μπραουνσβάιγκ κέρδισε με 0-2. Πέτυχε και τα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για να παίξει και τη νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.

Η Μπραουνσβάιγκ θα κυνηγήσει τη νίκη και στη ρεβάνς στο γήπεδό της. Θα βγει στην επίθεση η Σααρμπρίκεν για την ανατροπή. Το ματς είναι πιθανό να ανοίξει και να έχει πάνω από 2 γκολ. Με 3 σερί Over ολοκλήρωσε τα παιχνίδια της στη δεύτερη κατηγορία η Μπραουνσβάιγκ. Πέντε συνεχόμενα Over έφερε η Σααρμπρίκεν στις τελευταίες αγωνιστικές της τρίτης κατηγορίας. Έχει πολύ καλή απόδοση το Over και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

703 (20:00) ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ-ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ GOAL/GOAL 1,67

705 (21:30) ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ OVER 1,85