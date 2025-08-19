Δυάδα με Goal/Goal από το Champions League

Την Κυριακή πέρασε το Goal/Goal στο ματς της Γκόου Άχεντ Ίγκλς με τον Άγιαξ το οποίο ήρθε ισόπαλο με 2-2. Δεν σκόραραν όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και η Ναντ στο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν. Και οι 2 ηττήθηκαν με 0-1 και δεν πέρασαν τα Goal/Goal.

Τα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης αρχίζουν σήμερα με 3 παιχνίδια του Champions League. Οι επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal.

Αμφίρροπο είναι το ματς της Ρέιντζερς με την Κλαμπ Μπριζ, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Ρέιντζερς εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στις 2 προηγούμενες φάσεις και κέρδισε με 2-0 τον Παναθηναϊκό και με 3-0 τη Βικτόρια Πλζεν. Στις ρεβάνς έφερε ισοπαλία με 1-1 στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε με 2-1 στο Πλζεν.

Η Κλαμπ Μπριζ προκρίθηκε στα playoffs με 2 νίκες κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Επικράτησε με 0-1 στο Σάλτσμπουργκ και με 3-2 στο Μπριζ. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Βρήκαν άλλωστε δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση.

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και καλύτερη απόδοση, έχει το δεύτερο Goal/Goal από το Champions League, στον αγώνα της Φερεντσβάρος με την Καραμπάκ. Στην προηγούμενη φάση η Φερεντσβάρος απέκλεισε τη Λουντογκόρετς. Πήρε το 0-0 στη Βουλγαρία και κέρδισε με 3-0 στην Ουγγαρία.

Η Καραμπάκ έχει κάνει το 4 στα 4 στο Champions League. Απέκλεισε τη Σκεντίγια με 5-1 και 0-1 και τη Σέλμπουρν με 1-0 και 0-3. Μπορεί να σκοράρει και στη Βουδαπέστη. Λογικά θα πετύχει γκολ εντός έδρας και η Φερεντσβάρος.

Το Goal/Goal είναι πιθανό. Σκόραραν και οι 2 στις αναμετρήσεις τους το 2022 για το Champions League. H Καραμπάκ κέρδισε με 1-3 στην Ουγγαρία, ενώ στο Αζερμπαϊτζάν ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

503 (22:00) ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ GOAL/GOAL 1,58

504 (22:00) ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ GOAL/GOAL 1,84