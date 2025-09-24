Δυάδα με γκολ από το Γιουρόπα

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε… περίπατο στη Λεβάντε (4-1) χθες και επιβεβαίωσε άνετα το 1,80 στο «2+Over». Η Κηφισιά όμως έμεινε στο 1-1 με την υποδεέστερη Καβάλα ισοφαρίζοντάς τη μάλιστα στις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την πρεμιέρα της League Phase στο Γιουρόπα Λιγκ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΣΕΛΤΙΚ

Ο Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) είναι στην κορυφή του πρωταθλήματός του έχοντας το απόλυτο (7/7 νίκες). Η τελευταία ήταν επί της μισητής αντιπάλου του Παρτιζάν με 2-1. Αυτό ήταν το έβδομο συνεχόμενο G/G του ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έβαλε και έφαγε γκολ και στα 5/6 ματς στη βάση του. Η Σέλτικ (Σκωτία) από την άλλη, είναι αήττητη από την αρχή της σεζόν (6-3-0), αλλά κουβαλάει τον αποκλεισμό – ντροπή στο Τσάμπιονς Λιγκ από τη «μικρή» Καϊράτ. Σε τρία παιχνίδια δεν έχει σκοράρει φέτος, τα δύο ήταν απέναντί της και το τρίτο κόντρα στην «αιώνια αντίπαλό» της Ρέιντζερς (0-0). Λογικά θα βρει δίχτυα απόψε και περιμένουμε το ίδιο να κάνει και ο Ερυθρός Αστέρας. Επομένως, ποντάρουμε το G/G.

ΜΠΕΤΙΣ – ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ

Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους με την Μπέτις (Ισπανία) να έχει 2-3-1 και τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) να μετράει 1-2-3. Αμφότερες φιλοδοξούν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην τρέχουσα διοργάνωση. Δεν έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους και θα επιλέξουμε και εδώ το G/G. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε στα πέντε από τα έξι ματς που έδωσε μέχρι τώρα έχοντας βρει δίχτυα και στα έξι! Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, προέρχεται από 4/6 ανεξαρτήτως έδρας. Ανασταλτικά κατάφερε να δεχτεί τρία γκολ από τη Σουόνσι που αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ και ένα από την Μπέρνλι που είναι εκ των φαβορί για τον υποβιβασμό από την Πρέμιερ. Επιθετικά πάλι, διαθέτει ποιότητα για να σκοράρει απέναντι στην αφερέγγυα άμυνα της αποψινής αντιπάλου της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 915 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΣΕΛΤΙΚ G/G 1,55

22.00 917 ΜΠΕΤΙΣ – ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ G/G 1,60