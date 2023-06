Δυάδα με G/G από την Α’ Ιρλανδίας

Λόγω… ανικανότητας της Ράσινγκ χάθηκε το ταμείο χθες για τη στήλη μας. Προηγήθηκε μόλις στο 21’ της Μπαράκας και απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 72’. Αντί να βάλει δεύτερο γκολ (είχε δοκάρι και κλασικές ευκαιρίες), ισοφαρίστηκε στο 85’ (τελικό 1-1). Αξίζει τέλος, να αναφέρουμε ότι της ακυρώθηκε τέρμα στο 93’ ως επιθετικό φάουλ. Όσον αφορά στην Γκρέμιο επιβεβαίωσε άνετα το 1,78 του Ov 1,5 γκολ της με την Αμέρικα Μινέιρο (3-1).

Μικρό και αντιεμπορικό το σημερινό κουπόνι. Παρόλα αυτά, επιλέξαμε τέσσερα ματς, δύο από την Α’ Ιρλανδίας και δύο από την Α’ Ισλανδίας. Τα παίζουμε σε δύο δυάδες (η κάθε δυάδα από το εκάστοτε πρωτάθλημα) και σε μία τετράδα.

ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ – ΣΛΙΓΚΟ

Κρίνουμε υπερβολικό το 2,20 στο G/G , καθώς το έφεραν στα 3/4 μεταξύ τους ματς στην έδρα της γηπεδούχου. Επίσης, η Γιου Σι Ντι μπορεί να είναι η χειρότερη ομάδα στην κατηγορία (στο «-15» από τη σωτηρία), ήταν, όμως, G/G τα 4/5 ματς της ανεξαρτήτως έδρας. Σκόραρε κόντρα στη 2η Ντέρι (1-4), στην 3η Σεντ Πάτρικς (1-3), στην 5η Ντάνταλκ (1-3) και στην 7η Ντροχέντα (1-4). Γιατί να μην το πράξει και κόντρα στην 8η Σλίγκο; Μία Σλίγκο, η οποία μετράει 5/8 G/G εκτός έδρας και κατεβαίνει με σημαντικές απουσίες.

ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ – ΝΤΑΝΤΑΛΚ

Το G/G θα ποντάρουμε και σε αυτή την αναμέτρηση. Η Ντροχέντα (7η) προέρχεται από 4/5 G/G (όλα και Over) ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και 2/3 εντός (αμφότερα Over). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δέχτηκε γκολ στους 9/10 φετινούς αγώνες στο «Head in the Game Park», καθώς και στα 10/13 ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Η Ντάνταλκ (5η) από την πλευρά της, εκτός του ότι σκοράρει από… συνήθεια στην Ντροχέντα όπως αναφέραμε πιο πάνω, μετράει 4/5 G/G μέσα – έξω (όλα και Over), ενώ βρήκε δίχτυα και στις 5/7 εξορμήσεις.

ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ – ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ

Λογικό φαβορί η φιλοξενούμενη, η οποία είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ισλανδία. Παρόλα αυτά δεν θα μπλέξουμε με σημείο. Θα ποντάρουμε το Over, το οποίο πληρώνει λίγο παραπάνω και το βλέπουμε αρκούντως εφικτό. Αυτό παρουσιάστηκε στα 3/5 μεταξύ τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η Κοπάβογκουρ (6η) μετράει 5/5 Over μέσα – έξω (τα τρία ήταν Ov 3,5) και 4/4 στο «σπίτι» της. Θετικό και το γεγονός ότι βρήκε δίχτυα στα 6/7 ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Η Μπρέινταμπλικ από την πλευρά της, έχει 3/3 Over (όλα και G/G) ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και 2/3 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, σκόραρε στις 15/16 επισκέψεις στο «Kopavogsvollur».

ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ – ΦΡΑΜ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

Το εν λόγω παιχνίδι είναι από αυτά που κανονικά πρέπει να σημειωθούν τουλάχιστον τέσσερα τέρματα βάσει της εικόνας των δύο ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα. Εμείς θα κινηθούμε λίγο πιο «safe» και θα ποντάρουμε το G/G+OV, το οποίο έφεραν στα 12/15 στη γηπεδούχο! Η Χαφνάρφιορντουρ (4η) μετράει 5/6 εντός – εκτός και 4/4 στο «άντρο» της. Η Φραμ από την πλευρά της, έχει 10/10 (τα οκτώ και Ov 3,5) μέσα – έξω και 4/4 (όλα Ov 3,5) μακριά από το Ρέικιαβικ!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 393 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ – ΣΛΙΓΚΟ G/G 2,20

21.45 396 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ – ΝΤΑΝΤΑΛΚ G/G 1,75

22.15 404 ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ – ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ OVER 1,60

22.15 405 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ – ΦΡΑΜ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ G/G+OV 1,66