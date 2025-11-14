Δυάδα με φαβορί και Over

Πέρασαν και την Πέμπτη οι προτάσεις της στήλης με τα 2 «διπλά» από το Παγκόσμιο Κύπελλο! Η δυάδα με τα «διπλά» της Ισλανδίας (1,55) στο ματς με το Αζερμπαϊτζάν και της Ουγγαρίας (1,52) στο παιχνίδι με την Αρμενία έδωσε απόδοση 2,36!

Δύο είναι οι επιλογές μας και από τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο όμιλο φαβορί για την 1η θέση είναι η Ολλανδία και για τη 2η η Πολωνία. Ελπίζει να μπει «σφήνα» η Φινλανδία, η οποία έχει 3 βαθμούς λιγότερους από την Πολωνία και θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με τη Μάλτα. Χαμηλά είναι ο «άσος» της και ανεβάζουμε την απόδοση ποντάροντας και στο Over 1,5. Δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Φινλανδία, αν προηγηθεί, αλλά θα κυνηγήσει και δεύτερο για να «σφραγίσει» τη νίκη.

Στον 1ο όμιλο γίνεται μάχη για την 1η θέση ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβακία. Ισοβαθμούν στην κορυφή με 9 βαθμούς και παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική στη Γερμανία. Παίζει και το σενάριο της τελικής ισοβαθμίας τους και σε αυτή την περίπτωση το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Λογικό είναι η Γερμανία να θέλει και το μεγάλο σκορ εκτός από τη νίκη στο σημερινό εκτός έδρας ματς με το Λουξεμβούργο. Εντός έδρας το συνέτριψε με 4-0. Ποντάρουμε στο «διπλό» μαζί με το Over 3,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

223 (19:00) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΛΤΑ 1+OVER 1,5 1,57

235 (21:45) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2+OVER 3,5 1,80