Δυάδα με φαβορί από Πορτογαλία και Ιταλία

Δύο φαβορί από την Πορτογαλία και την Ιταλία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Και τα 2 έχουν χαμηλές αποδόσεις αλλά ανεβαίνουν μαζί με το Over. Για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιλέξαμε το Over 2,5. Στα 4 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν πάνω από 2 γκολ. Την Πέμπτη κέρδισε με 4-1 την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League.

Η Μορεϊρένσε έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, με 4 νίκες και μία ήττα στις 5 αγωνιστικές. Δεν σκόραρε μόνο στην ήττα της με 2-0 από τη Ζιλ Βιθέντε. Μπορεί να βρει δίχτυα στη Λισαβόνα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι θα γίνει εύκολα το Over 2,5. H Σπόρτινγκ κέρδισε και τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους, τις 3 με Over 2,5 (2-1, 1-0, 3-0, 3-1).

To δεύτερο φαβορί είναι η Νάπολι στο ματς με την Πίζα. Έχει κάνει το 3 στα 3 στη Serie A και κυνηγάει την 4η σερί νίκη της κόντρα στην Πίζα, η οποία στις 3 πρώτες αγωνιστικές μάζεψε 1 βαθμό, από το 1-1 στην πρεμιέρα με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο. Θα κλειστεί στην έδρα της Νάπολι και θα ψάξει το γκολ με αντεπιθέσεις. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα. Για να έχει αξία ο «άσος» της Νάπολι τον συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

742 (21:45) ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ 1+OVER 2,5 1,67

747 (21:45) NΑΠΟΛΙ-ΠΙΖΑ 1+OVER 1,5 1,50