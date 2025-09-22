Νίκες με Over 2,5 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και με Over 1,5 για τη Νάπολι
Δυάδα με φαβορί από Πορτογαλία και Ιταλία

Δυάδα με φαβορί από Πορτογαλία και Ιταλία

The Shark
22/09/2025 • 07:46
Στοίχημα
Δύο φαβορί από την Πορτογαλία και την Ιταλία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Και τα 2 έχουν χαμηλές αποδόσεις αλλά ανεβαίνουν μαζί με το Over. Για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιλέξαμε το Over 2,5. Στα 4 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν πάνω από 2 γκολ. Την Πέμπτη κέρδισε με 4-1 την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League.

Η Μορεϊρένσε έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, με 4 νίκες και μία ήττα στις 5 αγωνιστικές. Δεν σκόραρε μόνο στην ήττα της με 2-0 από τη Ζιλ Βιθέντε. Μπορεί να βρει δίχτυα στη Λισαβόνα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι θα γίνει εύκολα το Over 2,5. H Σπόρτινγκ κέρδισε και τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους, τις 3 με Over 2,5 (2-1, 1-0, 3-0, 3-1).

To δεύτερο φαβορί είναι η Νάπολι στο ματς με την Πίζα. Έχει κάνει το 3 στα 3 στη Serie A και κυνηγάει την 4η σερί νίκη της κόντρα στην Πίζα, η οποία στις 3 πρώτες αγωνιστικές μάζεψε 1 βαθμό, από το 1-1 στην πρεμιέρα με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο. Θα κλειστεί στην έδρα της Νάπολι και θα ψάξει το γκολ με αντεπιθέσεις. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα. Για να έχει αξία ο «άσος» της Νάπολι τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

 

742 (21:45) ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ       1+OVER 2,5      1,67

747 (21:45) NΑΠΟΛΙ-ΠΙΖΑ                                                   1+OVER 1,5      1,50

