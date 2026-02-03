Δυάδα με δυνατούς «άσους»

Πέρασαν και την Κυριακή οι προτάσεις της στήλης με το «διπλό» και Over 1,5 στον αγώνα Κρεμονέζε-Ίντερ (1,45), το «διπλό» της Γιουβέντους (1,47) στο ματς με την Πάρμα και το Over 2,5 στο παιχνίδι Στρασβούργο-Παρί Σεν Ζερμέν (1,55)! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,30!

Από τους αγώνες των Κυπέλλων Γερμανίας και Γαλλίας είναι οι σημερινές επιλογές μας. Στην προημιτελική φάση του βρίσκεται το Κύπελλο Γερμανίας. Νοκ άουτ είναι τα παιχνίδια. Σήμερα και αύριο γίνονται οι 2 πρώτοι αγώνες και την επόμενη εβδομάδα οι άλλοι 2. Φαβορί στη σημερινή αναμέτρηση είναι η Λεβερκούζεν κόντρα στη Σαν Πάουλι. Προέρχεται από τις 2 νίκες, στο Champions League με 3-0 κόντρα στην Βιγιαρεάλ και στην Bundesliga με 1-3 κατά της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Θέλει να προχωρήσει στο Κύπελλο και λογικά θα πάρει την πρόκριση. Η Σαν Πάουλι κινδυνεύει με υποβιβασμό και ηττήθηκε με 2-1 από την Άουγκσμπουργκ.

Στο Κύπελλο Γαλλίας, από σήμερα έως την Πέμπτη, γίνονται οι 8 νοκ άουτ αγώνες της φάσης των «16». Η Μαρσέιγ έχει το προβάδισμα για τη νίκη και την πρόκριση στο εντός έδρας παιχνίδι της με τη Ρεν. Μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League, έφερε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Παρί, αν και προηγήθηκε με 0-2. Δεν θέλει να πάθει ζημιά στο Κύπελλο. Η Ρεν γνώρισε τη συντριβή με 4-0 το Σάββατο στην έδρα της Μονακό. Δύσκολα θα αποφύγει την ήττα και στη Μασσαλία.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

867 (21:45) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1 1,51

873 (22:10) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΡΕΝ 1 1,62