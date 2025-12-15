Δυάδα με «άσους»

Δύο «άσους» ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Ο πρώτος είναι της Μπράγκα στο ματς με τη Σάντα Κλάρα. Δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα η Μπράγκα αλλά με τις 3 σερί νίκες που πέτυχε ανέβηκε στην 4η θέση. Στην προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε με 1-2 τη Φαμαλικάο και την πέρασε στη βαθμολογία.

Είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με τη Σάντα Κλάρα, η οποία βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας και στην τελευταία αγωνιστική έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με την Κάζα Πία. Πέρσι πήρε ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπράγκα και στην προηγούμενη επίσκεψή της ηττήθηκε με 5-3.

Ο δεύτερος «άσος» έχει καλύτερη απόδοση αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο. Είναι από την Premier League, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ. Δεν είναι ομάδα που μπορείς να εμπιστευτείς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το απέδειξε στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, όπου ηττήθηκε με 0-1 από την Έβερτον και έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Γουέστ Χαμ.

Προέρχεται πάντως από την άνετη εκτός έδρας νίκη με 1-4 κατά της Γουλβς κι έχει μόλις μία ήττα σε 9 αγωνιστικές. Η Μπόρνμουθ έφερε ισοπαλία 0-0 με την Τσέλσι κι έμεινε για 6η αγωνιστική χωρίς νίκη (0-2-4). Είναι ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ να πάρει τους 3 βαθμούς για να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

604 (20:45) ΜΠΡΑΓΚΑ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 1 1,51

609 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 1,88