Δυάδα G/G από το Γιουρόπα Λιγκ

Η Ντόρτμουντ διέλυσε 4-1 την Μπιλμπάο χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,80. Στο Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν όμως είχαμε ποντάρει το G/G+Ov και το ματς τελείωσε 1-1. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Είναι από τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

Οι δύο ομάδες προέρχονται από πρωταθλήματα στα οποία τα γκολ πέφτουν βροχή. Γι’ αυτό και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν και στις 3/4 μεταξύ τους συναντήσεις στο παρελθόν. Αυτές ήταν και Over και Ov 3,5 και Ov 4,5! Επίσης, η Βασιλεία (Ελβετία) μετράει 3/3 εντός – εκτός και 4/4 στην έδρα της. Τα τρία από τα τέσσερα ματς ήταν και Over. Η Στουτγάρδη (Γερμανία) από την πλευρά της, έχει 6/8 G/G μέσα – έξω και 4/4 μακριά από την έδρα της. Εδώ και τα τέσσερα ήταν και Over!

ΓΚΕΝΚ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

Το G/G θα επιλέξουμε και σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς η φιλοξενούμενη μπορεί να εδρεύει στην Ουγγαρία, αλλά είναι μία αξιόλογη ομάδα με αρκετές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Επίσης, ήταν G/G οι 2/3 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας. Από εκεί και πέρα, η Γκενκ (Βέλγιο) μετράει 10/12 φέτος σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ ήταν G/G και τα 4/5 ματς στην έδρα της. Η Φερεντσβάρος από την πλευρά της, προέρχεται από 5/8 εντός – εκτός και βρήκε δίχτυα στα 14/15 φετινά παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας.

ΣΛΟΒΑΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Αφήνουμε το Γιουρόπα και πηγαίνουμε στο Κόνφερενς Λιγκ για να παίξουμε το τρίτο G/G της ημέρας. Πρώτη φορά συναντιούνται οι δύο ομάδες, αλλά τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους υπόσχονται γκολ και θέαμα. Συγκεκριμένα, η Σλόβαν (Σλοβακία) προέρχεται από έξι συνεχόμενα G/G εντός – εκτός και 2/2 στην έδρα της, όπου σκόραρε στους 6/7 φετινούς αγώνες. Το Στρασβούργο (Γαλλία) από την άλλη, έχει 4/5 μέσα – έξω και τρία σερί μακριά από τη βάση του.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 938 ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ G/G 1,50

22.00 939 ΓΚΕΝΚ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ G/G 1,57

22.00 952 ΣΛΟΒΑΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ G/G 1,62