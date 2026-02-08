Δυάδα G/G από Ελλάδα και Ολλανδία

Η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-1 από τη Βόλφσμπουργκ χθες το μεσημέρι και επιβεβαίωσε το 1,70 στο «διπλό». Επίσης, η Λίντσερ κέρδισε 1-0 τη Βάτεντ. Ο «1» έδινε 1,73. Την τριάδα χάλασε η Στόκπορτ, η οποία έμεινε στο 0-0 με τη Λέιτον Όριεντ. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Ολλανδίας και την Α’ Πορτογαλίας.

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΤΕΛΣΤΑΡ

Το ζευγάρι το ποντάραμε και την περασμένη Πέμπτη που συναντήθηκαν στην έδρα της Τέλσταρ για το Κύπελλο. Είχαμε επιλέξει το G/G, το οποίο ήρθε, αφού νίκησε η νυ φιλοξενούμενη με 2-1. Το ίδιο θα παίξουμε και στο τρέχον ματς, καθώς αμφότερες βάζουν και δέχονται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Επίσης, η Γκόου Αχέντ μετράει 8/9 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 4/5 στη βάση της. Η Τέλσταρ από την άλλη, έχει 10/12 εντός – εκτός, ενώ το έφερε και στις 5/6 εξόδους. Επιπλέον, σκόραρε στις 6/6 εξορμήσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

ΟΦΗ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Οι δύο ομάδες τα είπαν μεσοβδόμαδα στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Επίσης, ήταν G/G και οι 2/3 συναντήσεις τους στην Κρήτη σε επίπεδο πρωταθλήματος. Επιπλέον, ο ΟΦΗ έχει 2/2 G/G εντός – εκτός, ενώ στην έδρα του σκόραρε στους 11/13 φετινούς αγώνες. Ο Λεβαδειακός από την πλευρά του, μετράει 4/4 μέσα – έξω και 11/13 μακριά από τη Λιβαδειά. Ακόμα, διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη Σούπερ Λιγκ με 47 γκολ σε 19 αγώνες. Επομένως, είναι σωστή επιλογή το G/G.

ΜΠΡΑΓΚΑ – ΡΙΟ ΑΒΕ

Η Μπράγκα μετράει τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και μπήκε για τα καλά στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα τελευταία δύο «τρίποντά» της ήταν με Over. Το ίδιο συνέβη και στα 3/5 εντός έδρας ανεξαρτήτως αντιπάλου, καθώς και στα 3/4 απέναντι στη Ρίο Άβε. Η φιλοξενούμενη βρίσκεται σε διαρκή κάμψη έχοντας 4/5 ήττες στη Λίγκα. Οι τρεις εξ αυτών ήταν με Over. Επίσης, διασύρθηκε με 4-0 στις δύο πιο πρόσφατες εξορμήσεις της. Την περιμένει δύσκολο βράδυ στην ανεβασμένη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 506 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΤΕΛΣΤΑΡ G/G 1,61

17.00 537 ΟΦΗ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ G/G 1,71

20.00 585 ΜΠΡΑΓΚΑ – ΡΙΟ ΑΒΕ 1+OV 1,75