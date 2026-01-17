Δυάδα φαβορί από Γερμανία, Ελλάδα

Η Αταλάντα ισοφαρίστηκε στο 87’ από την Πίζα (1-1) χθες, ενώ η Μπριζ προηγήθηκε 2-0 της Λα Λουβιέρ σε έξι λεπτά (23’ – 29’) και έχασε 3-2! Αγωνίστηκε βέβαια με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2, την Α’ Γερμανίας και την Α’ Ιταλίας.

ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Προτελευταία αγωνιστική στον 1ο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2 με την Καβάλα να βρίσκεται στην 5η θέση έχοντας 19 βαθμούς και τον ΠΑΣ Γιάννινα στην προτελευταία με 10. Αμφότερες θα παλέψουν για την παραμονή τους με τη γηπεδούχο να είναι σαφώς σε ευνοϊκότερη θέση. Η Καβάλα προέρχεται από δύο σερί ματς χωρίς νίκη, αλλά το ένα ήταν απέναντι στην 3η Νίκη Βόλου και το άλλο στην πρωτοπόρο Καρδίτσα (0-3). Ευκαιρία να επιστρέψει στις επιτυχίες κόντρα σε μία ομάδα, η οποία εκτός έδρας μετράει μόνο ήττες (8 συνολικά με 1-13 γκολ)!

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ

Ακλόνητο φαβορί η Ίντερ στην αναμέτρηση, αλλά μεσοβδόμαδα έχει ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ και θα προβεί σε μίνι ροτέισον. Η Ουντινέζε από την άλλη, παλεύει όλα της τα παιχνίδια. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν στα 4/4 μεταξύ τους στο «Φρίουλι». Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/5 εντός – εκτός και 6/9 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 5/8 G/G μακριά από την έδρα της έχοντας σκοράρει και στις 14 φετινές εξορμήσεις.

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

Η Βόλφσμπουργκ νίκησε μεσοβδόμαδα 2-1 τη Σεν Πάουλι και αύξησε τη διαφορά στο «+6» από την επικίνδυνη ζώνη. Μπορεί να την πάει στο «+9» σήμερα κερδίζοντας την ουραγό Χάιντενχαϊμ, καθώς την ίδια ώρα έχει πολύ δύσκολο ματς και η προτελευταία Σαν Πάουλι στην Ντόρτμουντ. Η φιλοξενούμενη προέρχεται από 3/4 ήττες εντός – εκτός, ενώ έχασε και στις 7/8 εξόδους! Το ίδιο συνέβη και στις 2/3 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Επίσης, σκοράρει με το… σταγονόμετρο (17/16) και έχει παράλληλα τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία με 38 γκολ παθητικό σε 17 αγωνιστικές.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 201 ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 1,78

16.00 217 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ G/G 1,93

16.30 226 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1 1,64