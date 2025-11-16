Δυάδα φαβορί από Ελλάδα και Ισπανία

Ο «1» της Ελβετίας στο 1,60 ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Διέλυσε 4-1 τη Σουηδία. Η Σαπεκοένσε γκέλαρε με την υποβιβασμένη Βόλτα Ρεντόντα (1-1) και η Σενεγάλη δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στη Βραζιλία (0-2). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την προτελευταία αγωνιστική στην ευρωπαϊκή ζώνη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και τη Β’ Ισπανίας.

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β – ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Ηρακλής έπεσε από την κορυφή του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 μετά τα χθεσινά «τρίποντα» των Νίκης Βόλου (6-1 τον ΠΑΟΚ Β) και Καρδίτσας (1-0 τον Μακεδονικό). Σκοπεύει να επιστρέψει σε αυτή σήμερα νικώντας τον Αστέρα Τρίπολης Β, ο οποίος έχει κερδίσει και τα τέσσερα ματς που έδωσε μέχρι τώρα στην έδρα του! Ήρθε η στιγμή να σπάσει το αήττητο από τον «Γηραιό» που επικράτησε των αντιπάλων του στις 3/4 εξορμήσεις και διαθέτει καλύτερο και εμπειρότερο σύνολο από τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΑΡΜΕΝΙΑ

Τελευταία αγωνιστική στον 6ο όμιλο με την Πορτογαλία να βρίσκεται στην πρώτη θέση έχοντας 10 βαθμούς και την Αρμενία στην τελευταία με μόλις τρεις. Μονόπλευρο το ενδιαφέρον με την παρέα του Ρονάλντο να θέλει τη νίκη προκειμένου να μην την απασχολεί τι θα γίνεται στο Ουγγαρία – Ιρλανδία το οποίο διεξάγεται την ίδια ώρα. Ο 40χρονος αρχηγός θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, κάτι που προσδίδει ταχύτητα και αφαιρεί το άγχος στη γηπεδούχο. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αρκετά γκολ στην αναμέτρηση. Ποντάρουμε το Ov 3,5. Επιβεβαιώθηκε στα 2/2 μεταξύ τους ματς. Επίσης, η γηπεδούχος το έφερε στους 4/5 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας.

ΑΛΜΕΡΙΑ – ΚΑΝΤΙΘ

Αναμέτρηση για τη Β’ Ισπανίας με την Αλμερία να απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή έχοντας δύο ματς λιγότερα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετράει 6-2-0 στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ στη βάση της είναι στο 4-1-1. Η φιλοξενούμενη κατεβαίνει με αρκετές απουσίες, ενώ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην επίθεση έχοντας σημειώσει μόλις 11 τέρματα σε 13 αγώνες. Δύσκολα θα σταθεί όρθια σε μία από τις καλύτερες έδρες στην κατηγορία και απέναντι σε μια ομάδα που έχει το εύκολο γκολ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 828 ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β – ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1,80

16.00 838 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΑΡΜΕΝΙΑ OV 3,5 1,75

17.15 839 ΑΛΜΕΡΙΑ – ΚΑΝΤΙΘ 1 1,65