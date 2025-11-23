Δυάδα φαβορί από Αυστρία και Τουρκία

Η Νίκη Βόλου πέρασε με 3-1 από τον Καμπανιακό χθες το μεσημέρι και επιβεβαιώθηκε το Over του 1,65. Η Σερκλ Μπριζ όμως δεν κατάφερε να σκοράρει στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Επίσης, το ίδιο συνέβη και για την Νταντί Γιουνάιτεντ με τη Φόλκερκ (0-3). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Δανίας και Α’ Τουρκίας.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

Το μεγαλύτερο ντέρμπι στη Δανία με τις δύο ομάδες να χωρίζουν έξι βαθμοί και τη γηπεδούχο να έχει και αγώνα με το Τσάμπιονς Λιγκ μεσοβδόμαδα (υποδέχεται την Καϊράτ). Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 3/3 συναντήσεις τους στην Κοπεγχάγη. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/6 στην έδρα της και σκόραρε σε αυτή στις 11 από τις 12 φετινές αναμετρήσεις της. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 8/12 G/G μέσα – έξω και 2/3 μακριά από τη βάση της. Ακόμα, σκόραρε στις τελευταίες πέντε εξορμήσεις της. Έπραξε το ίδιο και στις 16/20 επισκέψεις της στη σημερινή αντίπαλό της!

ΡΑΠΙΝΤ – ΓΚΡΑΤΣΕΡ

Η Ραπίντ παραμένει μέσα στη μάχη του τίτλου ούσα στο «-1» από την πρωτοπόρο Σάλτσμπουργκ. Η Γκράτσερ αντιθέτως είναι ουραγός με μόλις εννέα βαθμούς έπειτα από 13 αγωνιστικές. Επίσης, εκτός έδρας μετράει 0-2-4 με 2-12 απολογισμό τερμάτων. Ακόμα, έχασε στα 4/5 ματς εντός – εκτός κόντρα στη Ραπίντ, ενώ το ίδιο συνέβη και στις τελευταίες πέντε επισκέψεις της σε αυτή! Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη γηπεδούχο.

ΡΙΖΕΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Η Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες της Γαλατάσαραϊ και μείωσε τη διαφορά στον έναν βαθμό πριν την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής. Η μισητή αντίπαλός της κέρδισε χθες την Γκεντσλέρ (3-2) και πήγε τη διαφορά στο «+4». Καλείται η ίδια να την επαναφέρει απόψε στο «-1» κερδίζοντας τη Ρίζεσπορ. Από την έδρα της οποίας πέρασε στις τελευταίες πέντε επισκέψεις. Επίσης, είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 7-2-0 στα τελευταία εννέα παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.00 478 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ G/G 1,63

18.00 558 ΡΑΠΙΝΤ – ΓΚΡΑΤΣΕΡ 1 1,55

19.00 575 ΡΙΖΕΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2 1,55