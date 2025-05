Δυάδα από την Τουρκία

Πέρασαν και την Πέμπτη οι προτάσεις της στήλης με τους 2 τελικούς των Κυπέλλων Δανίας και Κροατίας! Η Κοπεγχάγη (1,58) κέρδισε με 3-0 τη Σίλκεμποργκ και η Ριέκα (1,54) με 1-0 τη Σλάβεν Μπελούπο.

H τελευταία αγωνιστική διεξάγεται στην Τουρκία, σε 3 δόσεις. Σήμερα γίνονται 3 παιχνίδια. Ξεχωρίσαμε τον «άσο» της πρωταθλήτριας Γαλατασαράι στο ματς με την Μπασακσχεχίρ.

Γιορτάζει την κατάκτηση του τίτλου η Γαλατασαράι και λογικά θα πετύχει την 8η σερί νίκη της. Η Μπασακσεχίρ εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη και προέρχεται από 6 σερί Goal/Goal και Over 2,5. Έχει τύχη και το Over 2,5 σε αυτό το ματς.

Αδιάφορο βαθμολογικά είναι το παιχνίδι της Κασίμπασα με την Γκεζτέπε. Είναι ισόβαθμες με 47 πόντους και το μεταξύ τους ματς λογικά θα έχει αρκετά γκολ. Δεν έχουν λόγο να κλειστούν. Πρόκειται για ομάδες που πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια τους.

Η Κασίμπασα έφερε 4 Goal/Goal και 4 Over 2,5 στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Η Γκεζτέπε μετράει 4 Goal/Goal και 3 Over 2,5 στα 5 πρόσφατα ματς πρωταθλήματος. Ποντάρουμε στον συνδυασμό Goal/Goal και Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

899 (20:00) ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1 1,61

900 (20:00) ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΓΚΕΖΤΕΠΕ GOAL/GOAL & OVER 2,5 1,50