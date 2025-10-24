Δυάδα από Serie A και Premier League

H AEK συνέτριψε με 6-0 την Αμπερντίν και πέρασε ο «άσος» της μαζί με το Over 1,5. H Φράιμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Ουτρέχτης και επιβεβαιώθηκε και αυτός ο «άσος». Πέσαμε όμως πάνω στην έκπληξη της Γκόου Άχεντ Ιγκλς η οποία έκανε την ανατροπή (2-1) στο ματς με την Άστον Βίλα και μας «χάλασε» την τριάδα.

Μία δυάδα από το ιταλικό και το αγγλικό πρωτάθλημα ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Μίλαν κέρδισε με 2-1 την Φιορεντίνα και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, εκμεταλλευόμενη τις ήττες της Νάπολι (με 1-0 από την Τορίνο) και της Ρόμα (με 0-1 από την Ίντερ). Θέλει τη νίκη στο σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με την Πίζα για να παραμείνει μόνη της στην πρώτη θέση και να απομακρυνθεί από την Νάπολι και την Ίντερ που παίζουν αύριο μεταξύ τους (ή και από τις 2 σε περίπτωση ισοπαλίας).

Η Πίζα είναι ουραγός, μαζί με την Τζένοα, χωρίς νίκη, με 3 βαθμούς από ισάριθμες ισοπαλίες. Έμεινε στο 0-0 με την Βερόνα, την προηγούμενη αγωνιστική. Λογικά η Μίλαν θα πάρει τη νίκη, αλλά ο «άσος» της, όπως αναμενόταν, είναι χαμηλά. Τον συνδυάζουμε με το Over 1,5 για να ανέβει η απόδοση. Το πιθανότερο είναι να μην μείνει στο 1 γκολ, αλλά να κυνηγήσει και δεύτερο για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Στην Premier League γίνεται σήμερα το παιχνίδι της Λιντς με τη Γουέστ Χαμ. Και οι 2 έχουν ως στόχο την παραμονή. Η Λιντς έχει 8 βαθμούς και η Γουέστ Χαμ 4. Και οι 2 προέρχονται από ήττες με το ίδιο σκορ 2-0, η Λιντς εκτός έδρας από την Μπέρνλι και η Γουέστ Χαμ εντός, από την Μπρέντφορντ. Θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Και στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λιντς σκόραραν και οι 2. Το Goal/Goal ήρθε και στα 5 από τα 6 πρόσφατα μεταξύ τους ματς και στις 2 έδρες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

187 (21:45) ΜΙΛΑΝ-ΠΙΖΑ 1+OVER 1,5 1,48

190 (22:00) ΛΙΝΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ GOAL/GOAL 1,82