Δυάδα από Πολωνία, Πορτογαλία

Μέσα σε τέσσερα λεπτά βγήκε χθες βράδυ το G/G του 1,51 στο Άιντραχτ – Γκλάντμπαχ (2-1). Επίσης, πέρασαν τα G/G και στα Στουρμ Γκρατς – Μπλάου Λιντς (2-1), Χαρτς – Κιλμάρνοκ (1-2). Έδιναν 1,50 και 1,67 αντιστοίχως. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας απόψε. Προέρχονται από το Κύπελλο Πολωνίας και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

ΛΕΓΚΙΑ ΓΚΟΡΑ – ΒΙΤΣΕΒ ΛΟΤΖ

Μονή αναμέτρηση για τον 2ο γύρο του Κυπέλλου Πολωνίας. Τις δύο ομάδες χωρίζουν τρεις κατηγορίες. Κάτω από 1,20 δίνει το «2», γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Over. Η Λέγκια Γκόρα αγωνίζεται στη Δ’ Πολωνίας στον 3ο όμιλο αυτής και είναι 7η με 14 βαθμούς σε 23 αγωνιστικές. Προέρχεται από 3/3 Over ανεξαρτήτως έδρας και 3/4 στη βάση της. Σε αυτή δέχτηκε γκολ στις 3/4 αναμετρήσεις. Η Βίτσεβ Λοτζ από την πλευρά της, θέλει νίκη με πολλά τέρματα για να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις από την πορεία της στη Λίγκα, καθώς είναι 8η και στο «-8» από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Μετράει 3/4 Over μακριά από την έδρα της, ενώ παραβιάστηκε η εστία της και στις τέσσερις αναμετρήσεις. Εάν συμβεί κάτι ανάλογο σήμερα, θα βγει πιο εύκολα.

ΠΟΡΤΟ – ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ

Νοκ-άουτ προημιτελικός για το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Απόλυτο φαβορί η Πόρτο, η οποία θα κάνει αλλαγές. Αντί για τον «1» με Ov 1,5 ή Ov 2,5 είναι καλύτερα να ποντάρουμε σκέτο το Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 10/10 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο! Σε όλα σημείωσε από τρία τέρματα και πάνω η Πόρτο. Επομένως, μπορεί να το φέρει και μόνη της. Επίσης, έχει 8/9 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 6/8 στη βάση της. Όσον αφορά τη Μορεϊρένσε, η οποία θα κατέβει για να παίξει την μπαλίτσα της και όπου βγει, μετράει 5/6 Over μακριά από το «σπίτι» της, σκοράροντας σε όλα τουλάχιστον μία φορά και από δύο στα 2/2.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 914 ΛΕΓΚΙΑ ΓΚΟΡΑ – ΒΙΤΣΕΒ ΛΟΤΖ OVER 1,56

22.45 940 ΠΟΡΤΟ – ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ OVER 1,67