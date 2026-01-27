Δυάδα από Γερμανία και Ιταλία

Τα 2 Over 1,5 πέρασαν χτες, στα παιχνίδια Βερόνα-Ουντινέζε (1,50) και Χιρόνα-Χετάφε (1,58). Πήρε τη νίκη με 1-3 η Ουντινέζε στη Βερόνα, ενώ το ματς της Χιρόνα με την Χετάφε έληξε ισόπαλο με 1-1.

Στα παιχνίδια από την Bundesliga και το Κύπελλο Ιταλίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον.

Πιθανό είναι το Over στο ματς της Βέρντερ Βρέμης με την Χοφενχάιμ. Στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της η Βέρντερ ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ακολούθησε η ήττα με 1-0 από τη Λεβερκούζεν. Έχει υποχωρήσει στη βαθμολογία και αν δεν συνέλθει θα μπει για τα καλά σε περιπέτειες. Ψάχνει αντίδραση και λογικά θα σκοράρει στην έδρα της.

Η Χοφενχάιμ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και διεκδικεί εισιτήριο για το Champions League. Κέρδισε με 1-3 στην Φρανκφούρτη την Άιντραχτ. Θα πάει για τη νίκη και στη Βρέμη. Το ματς μπορεί να «ανοίξει» από το ξεκίνημα και το πιθανότερο είναι να έχει πάνω από 2 γκολ.

Στο Κύπελλο Ιταλίας ολοκληρώνεται η φάση των «16» με το νοκ άουτ παιχνίδι ανάμεσα στη Φιορεντίνα και την Κόμο. Η νικήτρια θα παίξει στα προημιτελικά με την Νάπολι. Η Φιορεντίνα έκανε πισωγύρισμα με την ήττα 1-2 από την Κάλιαρι. Δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία.

Η Κόμο συνέτριψε με 6-0 την Τορίνο και συνέχισε την πολύ καλή πορεία της που είναι πιθανό να της αποφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μπορεί να πάρει την πρόκριση στη Φλωρεντία. Αποφεύγουμε όμως το ποντάρισμα σε σημείο και πάμε με το Goal/Goal. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για να σκοράρουν. Στην αναμέτρησή τους για το πρωτάθλημα η Κόμο κέρδισε με 1-2 στη Φλωρεντία.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

808 (21:30) ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 1,60

882 (22:00) ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΚΟΜΟ GOAL/GOAL 1,71