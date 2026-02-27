Δυάδα από Γαλλία και Αγγλία

Η τριάδα από το Europa League και το Conference League πέρασε την Πέμπτη και έδωσε απόδοση 3,62! Η Φερεντσβάρος (1,60) κέρδισε με 2-0 την Λουντογκόρετς, η Μπολόνια (1,50) επικράτησε με 1-0 της Μπραν και το Over (1,51) έγινε στο ματς Τσέλιε-Ντρίτα (3-2).

Από τη League 1 και την Premier League είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Το Στρασβούργο, μετά τη νίκη με 3-1 κόντρα στη Λυών, θέλει να κερδίσει εντός έδρας και τη Λανς. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, σκοράρει με άνεση, αλλά δέχεται και γκολ.

Η Λανς έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας μετά την εντός έδρας ήττα με 2-3 από τη Μονακό, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε με 2-0! Θα πάει για το «διπλό» στο Στρασβούργο για να μη χάσει κι άλλο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal.

Στην Premier League η Γουλβς έχει ουσιαστικά υποβιβαστεί αλλά κάνει ζημιές όπως το πρόσφατο 2-2 που έφερε με την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Υποδέχεται την Άστον Βίλα, η οποία δείχνει σημάδια κόπωσης και δεν είναι στην καλύτερή της φόρμα. Υπάρχει όμως διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και αν βρεθεί σε καλή βραδιά η Άστον Βίλα θα πάρει τη νίκη. Το «διπλό» της πληρώνει καλά και αξίζει να παιχτεί.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

189 (21:45) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΛΑΝΣ GOAL/GOAL 1,54

201 (22:00) ΓΟΥΛΒΣ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2 1,87