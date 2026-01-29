Δυάδα από το Europa League

Οι 2 από τις 3 προτάσεις της στήλης πέρασαν χτες στο Champions League, ο «άσος» της Λεβερκούζεν στο ματς με τη Βιγιαρεάλ και το Over 3,5 στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη. Μας «χάλασε» την τριάδα η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Νιούκαστλ και δεν προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16».

Από την τελευταία αγωνιστική του Europa League είναι οι σημερινές προτάσεις μας. H Λουντογκόρετς βρίσκεται στην 25η θέση και πρέπει να περάσει μία ομάδα για να προκριθεί στα playoffs. Θέλει μόνο τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι της με τη Νις, η οποία έχει αποκλειστεί. Μετά από 6 ήττες η γαλλική ομάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Europa League με 3-1 κατά της Γκόου Άχεντ Ιγκλς. Δείχνει σημάδια ανάκαμψης και στο πρωτάθλημα με την εκτός έδρας νίκη 1-4 κατά της Ναντ απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της Λουντογκόρετς. Το κίνητρο όμως είναι με το μέρος της και ο «άσος» έχει καλή απόδοση.

Έναν βαθμό περισσότερο από την Λουντογκόρετς έχει η Σέλτικ. Βρίσκεται στην 24η θέση, την τελευταία που οδηγεί στα playoffs. Υποδέχεται την Ουτρέχτη και η νίκη της εξασφαλίζει την πρόκριση. Στην ουρά της βαθμολογίας βρίσκεται η Ουτρέχτη με μόλις 1 βαθμό. Στο τελευταίο παιχνίδι της ηττήθηκε με 0-2 από την Γκενκ. Η Σέλτικ πιστεύουμε ότι θα πάρει τη νίκη και θα εξασφαλίσει την πρόκριση. Χαμηλή είναι η απόδοση του «άσου» της και τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Λογικά δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Σέλτικ, αλλά θα ψάξει και δεύτερο για να μη ρισκάρει έως το τέλος.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

946 (22:00) ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΝΙΣ 1 1,84

954 (22:00) ΣΕΛΤΙΚ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ 1+OVER 1,5 1,57