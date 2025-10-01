Δυάδα από το Champions League

Πέρασαν εύκολα την Τρίτη ο «άσος» της Ίντερ (κέρδισε 3-0 τη Σλάβια Πράγας) μαζί με το Over 1,5 και ο «άσος» της Μαρσέιγ (συνέτριψε με 4-0 τον Άγιαξ). Η ζημιά όμως έγινε στο ματς της Γαλατασαράι με τη Λίβερπουλ. Είχαμε προτείνει το «διπλό» και η Γαλατασαράι πήρε τη νίκη με 1-0.

Και οι σημερινές επιλογές μας είναι από το Champions League. H Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να βρίσκει τη φόρμα της. Κέρδισε με 2-0 τη Νάπολι στην πρεμιέρα της League Phase. Στο πρωτάθλημα συνέτριψε με 5-1 την Μπέρνλι, πετυχαίνοντας 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Μπορεί να κάνει το 2 στα 2 στο εκτός έδρας ματς με τη Μονακό, η οποία απογοήτευσε το Σάββατο, στο πρωτάθλημα και ηττήθηκε με 3-1 στην έδρα της Λοριάν. Στην πρεμιέρα του Champions League η Μονακό έχασε με 4-1 από την Κλαμπ Μπριζ. Το «διπλό» της Μάντσεστερ Σίτι είναι από τα δυνατά σημεία στο σημερινό πρόγραμμα.

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και καλύτερη απόδοση, έχει ο «άσος» της Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στην 1η αγωνιστική του Champions League η Ντόρτμουντ έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με τη Γιουβέντους, αφού προηγήθηκε με 2-4 και δέχτηκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις.

Στην Bundesliga παραμένει αήττητη, με 4 νίκες και μία ισοπαλία και κυνηγάει την Μπάγερν Μονάχου η οποία έχει πετύχει το απόλυτο στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Το Σάββατο η Ντόρτμουντ κέρδισε με 0-2 την Μάιντζ.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο απογοητεύει στο ξεκίνημα της σεζόν. Ηττήθηκε με 1-0 από την Βιγιαρεάλ και συμπλήρωσε 4ο σερί ματς χωρίς νίκη (με 3 ήττες και μία ισοπαλία). Ξεκίνησε το Champions League με εντός έδρας ήττα 0-2 από την Άρσεναλ. Η φόρμα και η έδρα οδηγούν στον «άσο» της Ντόρτμουντ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

900 (22:00) ΜΟΝΑΚΟ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2 1,47

903 (22:00) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1 1,85