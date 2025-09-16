Δυάδα από το Champions League

Αφήνουμε για λίγο τα πρωταθλήματα και πάμε στο Champions League. Κάνει πρεμιέρα η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο με δυνατά παιχνίδια.

Δύο μεγάλες αποδόσεις είναι οι επιλογές μας. Η Άρσεναλ έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην φετινή σεζόν και θέλει να μπει με το δεξί και στο Champions League. Μπορεί να κάνει το «διπλό» στο ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δεν ήταν καλή η ισπανική ομάδα στο ματς του Σαββάτου με την Αλαβές και γνώρισε την ήττα με 0-1. Ίσως είχε το μυαλό της στο Champions League και φύλαξε δυνάμεις για το σημερινό παιχνίδι. Η Άρσεναλ πάντως είναι πιο κοντά στη νίκη και ποντάρουμε στο «διπλό» της.

Άλλη μία αναμέτρηση γίνεται σήμερα ανάμεσα σε αγγλική και ισπανική ομάδα. Και σε αυτήν επιλέγουμε την αγγλική, συγκεκριμένα την Τότεναμ κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Ανεβασμένη είναι φέτος η Τότεναμ και το Σάββατο πέρασε νικηφόρα με 0-3 από την έδρα της Γουέστ Χαμ. Η Βιγιαρεάλ ηττήθηκε με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αν και η Τότεναμ συχνά παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της είναι φαβορί για τη νίκη. Καλή είναι η απόδοση του «άσου» της.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

840 (19:45) ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,85

881 (22:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1 1,85