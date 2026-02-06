Δυάδα από Βέλγιο και Δανία

To G/G του 1,54 στο Τέλσταρ – Γκόου Αχέντ (2-1) για το Κύπελλο Ολλανδίας βγήκε μέσα σε επτά λεπτά χθες (45’ – 52’). Η Μπέτις όμως διασύρθηκε 5-0 εντός έδρας από την Ατλέτικο στο Κύπελλο Ισπανίας. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και τη Β’ Βελγίου.

ΑΑΡΧΟΥΣ – ΟΝΤΕΝΣΕ

Το πρωτάθλημα Δανίας επιστρέφει έπειτα από διακοπή σχεδόν δύο μηνών. Κατά σύμπτωση οι δύο ομάδες που συναντιούνται απόψε έδωσαν μεταξύ τους και το τελευταίο τους ματς για το 2025! Ήταν για το Κύπελλο και κέρδισε 3-1 η Άαρχους. Ήταν το δεύτερο Over στις τελευταίες τρεις συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Αυτή θα είναι η επιλογή μας απόψε. Η Άαρχους το έβγαλε στα 2/3 εντός – εκτός και στα 3/4 στη βάση της όπου σκόραρε από δύο φορές και πάνω στα 4/4. Η Οντένσε από την άλλη, έχει 3/4 μέσα – έξω και 9/10 μακριά από το «σπίτι» της. Τέλος, η γηπεδούχος έδωσε τέσσερα φιλικά στη διάρκεια της διακοπής και ήταν όλα Over, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 3/5 της φιλοξενούμενης.

ΠΑΤΡΟ – ΓΚΕΝΚ U23

Η Πάτρο βρίσκεται μέσα στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ ανόδου στην Α’ Βελγίου. Απέχει οκτώ βαθμούς από την προνομιούχο δυάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο για τα μεγάλα σαλόνια. Δύσκολα θα… χτυπήσει την πόρτα. Η Γκενκ U23 από την άλλη, είναι η δεύτερη ομάδα της Γκενκ και είναι στο «+3» από την επικίνδυνη ζώνη. Στο ματς του πρώτου γύρου η νυν γηπεδούχος κέρδισε 4-1. Είναι το φαβορί και απόψε, αλλά ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Τον αφήνουμε και πηγαίνουμε στο Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 3/4 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η Πάτρο σκόραρε στα 8/11 παιχνίδια στη βάση της και στα πέντε εξ αυτών σημείωσε από δύο γκολ. Η Γκενκ U23 από την άλλη, μετράει 6/9 Over εντός – εκτός και 3/3 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, η άμυνά της είναι η δεύτερη χειρότερη στην κατηγορία με 41 γκολ παθητικό σε 21 ματς. Τέλος, βρήκε δίχτυα στις 7/9 εξόδους. Εάν το επαναλάβει απόψε θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 141 ΑΑΡΧΟΥΣ – ΟΝΤΕΝΣΕ OVER 1,75

21.00 155 ΠΑΤΡΟ – ΓΚΕΝΚ U23 OVER 1,60