Δυάδα «1» από την Αγγλία

Το Over του 1,75 στο Λάρνε – Ντάγκανον Σουίφτς (2-1) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Το Γκρόιτερ Φιρτ – Έλβερσμπεργκ έληξε 2-0 υπέρ της γηπεδούχου και η Αμστέτεν διασύρθηκε με 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης Β! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και τις Τσάμπιονσιπ και Α’ Αγγλίας.

ΛΙΝΚΟΛΝ – ΣΤΟΚΠΟΡΤ

Η Λίνκολν συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της και όλα δείχνουν ότι η νέα σεζόν θα τη βρει στα σαλόνια της Τσάμπιονσιπ, αφού έχει… αέρα 13 βαθμών από την 3η Μπόλτον. Παρόλα αυτά δε χαλαρώνει και θέλει το «τρίποντο» απόψε κόντρα στην 5η Στόκπορτ, η οποία είναι στο «-21» από την κορυφή! Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε στα 3/4 ματς εντός – εκτός και στην περσινή επίσκεψη στην έδρα της νυν αντιπάλου της. Ακόμα, η γηπεδούχος «τρέχει» σερί 14-4-0 μέσα – έξω και 10-2-1 στη βάση της!

ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ

Η Μίλγουολ είναι στο «-1» από τη δυάδα που οδηγεί απευθείας στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτό το οφείλει στις 7/9 νίκες που έχει πάρει το τελευταίο δίμηνο. Στις 3/4 διατήρησε και το μηδέν στα μετόπισθεν. Στην έδρα της μετράει 5/7 και είναι έτοιμη να τις κάνει 6/8 κόντρα στην Μπλάκμπερν, η οποία βρίσκεται στο «+1» από την επικίνδυνη ζώνη. Είναι σε αγωνιστική ύφεση έχοντας 3/4 ήττες μέσα – έξω και 5/6 μακριά από τη βάση της. Επίσης, έχασε στην περσινή επίσκεψη στη νυν αντίπαλό της. Περιμένουμε να συμβεί το ίδιο και σήμερα.

ΤΟΥΝ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Η Τουν ανέβηκε φέτος στην Α’ Ελβετίας και είναι πρώτη και στο «+14» από τη δεύτερη Σεν Γκάλεν. Το πρωτάθλημα δεν το χάνει, αλλά το πόδι από το γκάζι δεν το αφήνει. Μετράει 11-1-0 στα τελευταία 12 ματς ανεξαρτήτως έδρας και έχει 9/12 νίκες στη βάση της. Υποδέχεται τώρα την Γκρασχόπερς, η οποία είναι σε κάμψη με 1-1-4 στα 6 πιο πρόσφατα ματς. Επίσης, έχασε στις 2/3 εξορμήσεις. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 254 ΛΙΝΚΟΛΝ – ΣΤΟΚΠΟΡΤ 1 1,85

17.00 305 ΜΙΛΓΟΥΟΛ – ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 1 1,81

19.00 405 ΤΟΥΝ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1 1,59