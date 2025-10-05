Δυάδα «1» από Γαλλία, Ολλανδία

Τρία φαβορί έδωσε η στήλη χθες και δεν πέρασε κανένα! Η Λίνκολν έχασε 1-0 από την Έξετερ και με το ίδιο σκορ ηττήθηκε η Αούστρια από τη Λιντς. Επίσης, έμεινε στο 0-0 η Σεντ Τζόνστον με την Έιρ. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Γαλλίας, Ολλανδίας και τη Β’ Ισπανίας.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ

Αμφότερες προέρχονται από ήττες μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη. Η Φέγενορντ έχασε 2-0 εντός έδρας από την Άστον Βίλα και η Ουτρέχτη 1-0 από την Μπραν στη Νορβηγία. Στο πρωτάθλημα η γηπεδούχος απέκτησε συγκάτοικο στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά το χθεσινό 4-0 της Αϊντχόφεν στην Τσβόλε και θέλει να μείνει ξανά μόνη της. Σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της για να πάρει το «τρίποντο» είναι η παράδοση, καθώς κέρδισε τη φιλοξενούμενη στα πέντε από τα έξι παιχνίδια που την υποδέχτηκε. Επίσης, η νυν αντίπαλός της προέρχεται από 3/4 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

ΛΥΩΝ – ΤΟΥΛΟΥΖ

Η Λυών επικράτησε 2-0 της Σάλτσμπουργκ την Πέμπτη το βράδυ για το Γιουρόπα Λιγκ και συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, καθώς από την αρχή της σεζόν μετράει 7/8 νίκες. Η μοναδική ήττα της ήταν στη Ρεν με 3-1. Αυτό ήταν και το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο παραβιάστηκε η εστία της! Υποδέχεται τώρα την Τουλούζ που προέρχεται από 3/4 ήττες και η ψυχολογία της δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη φορμαρισμένη γηπεδούχο.

ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΜΑΛΑΓΑ

Η Σανταντέρ έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Β’ Ισπανίας, καθώς μέτρησε 0-1-2 στα τελευταία τρία παιχνίδια της. Ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες τώρα, αφού υποδέχεται τη Μάλαγα, η οποία έχει τρεις συνεχόμενες ήττες. Επίσης, η φιλοξενούμενη θα παραταχθεί με σημαντικότατες απουσίες, ενώ δε θα έχει στον πάγκο τον τεχνικό της Πεγίθερ, ο οποίος εκτίει ποινή τιμωρίας. Ακόμα, έχασε στην περσινή επίσκεψη στην έδρα της αντιπάλου της με 2-1. Μπορεί να το επαναλάβει και φέτος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 592 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΟΥΤΡΕΧΤΗ 1 1,50

16.00 600 ΛΥΩΝ – ΤΟΥΛΟΥΖ 1 1,91

19.30 667 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΜΑΛΑΓΑ 1 1,75