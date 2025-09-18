«Διπλό» με μεγάλη απόδοση

Πέρασαν και την Τετάρτη οι προτάσεις της στήλης από το Champions League! Η τριάδα, με τους «άσους» της Λίβερπουλ (1,60), της Μπάγερν Μονάχου (1,65) και της Παρί Σεν Ζερμέν (1,48), πλήρωσε 3,91!

Το τριήμερο με αγώνες του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα. Παίρνουμε ρίσκο με 1 «διπλό» που έχει μεγάλη απόδοση, της Μπαρτσελόνα στο ματς με τη Νιούκαστλ. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δεν καταλαβαίνει από έδρες.

Δεν είναι εύκολο βέβαια το ματς με τη Νιούκαστλ αλλά γι’ αυτό πληρώνει καλά το «διπλό» της. Η Νιούκαστλ δεν πείθει φέτος με τις εμφανίσεις της. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με 1-0 κατά της Γουλβς, χωρίς να πιάσει και πάλι καλή απόδοση.

Η δεύτερη επιλογή είναι από το ματς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με τη Γαλατασαράι. Προβάδισμα για τη νίκη έχει η γηπεδούχος, αλλά η φιλοξενούμενη είναι επικίνδυνη και μπορεί να σκοράρει στη Γερμανία.

Το ματς μπορεί να «ανοίξει» από το ξεκίνημα, ειδικά αν μπει κάποιο γρήγορο γκολ. Το Over δείχνει να είναι καλή επιλογή. Το φέρνουν και οι 2 ομάδες στα περισσότερα παιχνίδια τους. Και στα 4 επίσημα ματς της Άιντραχτ σε πρωτάθλημα και κύπελλο σημειώθηκαν πάνω από 3 γκολ. Η Γαλατασαράι έχει κάνει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα με 15-1 τέρματα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

941 (22:00) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ OVER 1,48

943 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 2,40