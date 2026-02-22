«Διπλό» η Στουτγάρδη

Η Καλαμάτα πέρασε με 3-0 από τον Ολυμπιακό Β χθες το μεσημέρι, το «2+Ov 1,5» έδινε 1,55. Επίσης, βγήκε το G/G ή Over του 1,78 στο Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (1-2). Όσον αφορά τον «1» της Λανς προηγήθηκε 2-0, αλλά έχασε τελικά 3-2 από τη Μονακό! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Μπουντεσλίγκα και την Α’ Ολλανδίας.

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΧΕΡΑΚΛΕΣ

Κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή της στην Α’ Ολλανδίας. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τη φιλοξενούμενη, καθώς απέχει έξι βαθμούς από τη σωτηρία. Έχει τη χειρότερη άμυνα με 58 γκολ παθητικό σε 23 ματς, αλλά σκοράρει από την άλλη, με ευκολία. Γι’ αυτό θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε στα 3/4 ματς εντός – εκτός και στις 7/8 εξόδους. Επίσης έβαλε και έφαγε γκολ και στις 2/3 επισκέψεις στην έδρα της σημερινής αντιπάλου της. Τέλος, η γηπεδούχος μετράει 10/12 G/G μέσα – έξω και 6/7 στο «σπίτι» της.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Ο Πανσερραϊκός αναθάρρησε κάπως από το 2-2 που πήρε στον Ατρόμητο. Παραμένει ουραγός, αλλά δε χάνει το κουράγιο του. Ο Βόλος από την άλλη, κρατιέται μέσα στις θέσεις 5-8 που οδηγούν στα πλέι οφ για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 3/4 μεταξύ τους ματς στις Σέρρες. Επίσης, η γηπεδούχος σκόραρε στα 4/5 εντός – εκτός. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, δέχτηκε γκολ στα 9/10 και βρήκε δίχτυα στις 4/6 εξορμήσεις.

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

Η Χάιντενχαϊμ είναι φιλότιμη, αλλά δεν έχει το υλικό για να αντέξει στην Μπουντεσλίγκα. Βρίσκεται δικαίως στην τελευταία θέση και στο «-7» από την απευθείας άνοδο έχοντας 7/9 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και 3/4 στη δική της. Υποδέχεται τη Στουτγάρδη, η οποία είναι σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, πέρασε την περασμένη Πέμπτη από τη Σέλτικ (3-1) στα πλέι οφ του Γιουρόπα και δε θα χρειαστεί να κάνει ροτέισον ενόψει του επαναληπτικού. Επιπλέον, «τρέχει» σερί 10-2-2 στα τελευταία 14 παιχνίδια εντός – εκτός και 7-1-3 στα 11 πιο πρόσφατα μακριά από τη βάση της. Τέλος, επικράτησε 3-1 της αποψινής αντιπάλου της στην περσινή επίσκεψή της σε αυτή.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 542 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΧΕΡΑΚΛΕΣ G/G 1,63

16.00 553 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ G/G 2,03

20.30 624 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2 1,70