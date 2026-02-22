Πώς αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι τον Πούτιν έπειτα από πέντε χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Η κοινή λογική λέει ότι όσο περισσότερο διαρκεί ένας πόλεμος, τόσο λιγότερο ενθουσιώδης γίνεται το κοινό για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Σε τελική ανάλυση, είναι οι απλοί πολίτες που τείνουν να επωμίζονται το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος .

Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος που ακολούθησε την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, η στάση του ρωσικού κοινού παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί: σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των Ρώσων αναμένουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει το 2026, αλλά η πλειοψηφία δηλώνει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων , η Μόσχα πρέπει να «κλιμακώσει» τη χρήση βίας.

Ως παρατηρητές της ρωσικής κοινωνίας , πιστεύουμε ότι αυτή η αμφισημία της ρωσικής κοινής γνώμης δίνει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το πρόσχημα για να συνεχίσει να πιέζει σκληρά για την επίτευξη των στόχων του στην Ουκρανία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, μια πιο προσεκτική ματιά στη φαινομενική υποστήριξη του ρωσικού κοινού για τον πόλεμο υποδηλώνει ότι αυτή είναι πιο εύθραυστη από ό,τι θα ήθελε να πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος.

Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν

Από την πρώτη μέρα της σύγκρουσης, η στρατηγική της Δύσης βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα οδηγούσαν τελικά είτε την ρωσική ελίτ είτε την κοινωνία να πείσουν τον Πούτιν να εγκαταλείψει τον πόλεμο .

Αυτό, με τη σειρά του, βασίζεται στην υπόθεση ότι η νομιμότητα του πουτινισμού στηρίζεται σε ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου : ο ρωσικός λαός θα είναι πιστός στο Κρεμλίνο αν απολαμβάνει ένα σταθερό βιοτικό επίπεδο και του επιτρέπεται να ζει την ιδιωτική του ζωή χωρίς παρεμβάσεις από το κράτος.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες από το 2014 , οπότε πολλοί αναλυτές πίστευαν ότι αυτή η κοινωνική σύμβαση βρισκόταν υπό πίεση ακόμη και πριν από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, ο συνδυασμός του αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές αγορές και της τριπλασιασμού των στρατιωτικών δαπανών οδήγησε σε οικονομική στασιμότητα και αυξανόμενη πίεση στο βιοτικό επίπεδο.

Ένα πρόβλημα με την προσέγγιση του κοινωνικού συμβολαίου είναι ότι τείνει να υποβαθμίζει τον ρόλο της ιδεολογίας.

Είναι πιθανό η προπαγάνδα του Πούτιν « Make Russia Great Again » να βρίσκει απήχηση σε ένα σημαντικό μέρος του ρωσικού κοινού. Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν σταθερά το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν πάνω από 80% από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Φυσικά, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων σε μια αυταρχική κοινωνία που βρίσκεται σε πόλεμο δεν μπορεί να ληφθεί ως έχει. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείεται ότι μέρος αυτής της υποστήριξης είναι γνήσιο και βασίζεται όχι μόνο σε μια σταθερή οικονομία, αλλά και στη λαϊκή αποδοχή της υπόσχεσης του Πούτιν να αποκαταστήσει τη δύναμη και την επιρροή της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή.

Συγκεντρώνοντας τον ρωσικό λαό γύρω από τη σημαία

Ορισμένοι μελετητές επισημαίνουν το φαινόμενο της « συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία ». Υπήρξε μια εμφανής αύξηση του ποσοστού αποδοχής του Πούτιν μετά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά της Ουκρανίας το 2014 και το 2022.

Είναι δύσκολο να πει κανείς αν η αύξηση της υποστήριξης προς τον Πούτιν αντανακλά μια πραγματική αλλαγή στην κοινή γνώμη ή απλώς μια αντίδραση στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και σε αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ως αποδεκτή αντίδραση.

Το Κρεμλίνο προσπάθησε να κρύψει το κόστος του πολέμου από το κοινό: αποκρύπτοντας τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων και αποφεύγοντας την πλήρη κινητοποίηση των στρατευσίμων με την πρόσληψη εθελοντών με υψηλές αποδοχές. Προσπαθεί επίσης να διατηρήσει την οικονομία σταθερή , αντλώντας από τα αποθεματικά κεφάλαια της χώρας.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν η « συναίνεση Πούτιν » θα καταρρεύσει κάποια στιγμή στο μέλλον, αν το κόστος του πολέμου αρχίσει να γίνεται αισθητό για την πλειονότητα των Ρώσων.

Το πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις

Η κοινή άποψη μεταξύ των παρατηρητών είναι ότι μια μικρή μειοψηφία των Ρώσων αντιτίθεται στον πόλεμο, μια ελαφρώς μεγαλύτερη μειοψηφία υποστηρίζει με ενθουσιασμό τον πόλεμο και η πλειοψηφία ακολουθεί παθητικά τις ενέργειες του κράτους.

Υπάρχουν ακόμη ορισμένοι ανεξάρτητοι δημοσκόποι που διεξάγουν έρευνες στη Ρωσία και αναφέρουν υψηλό επίπεδο υποστήριξης μεταξύ των ερωτηθέντων για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά της Ουκρανίας, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 60% και 70%.

Αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη δυσκολία να αποκτηθεί μια ακριβής εικόνα της ρωσικής κοινής γνώμης, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις των δημοσκοπήσεων ενδέχεται να προκαλέσουν στους ερωτηθέντες τον φόβο ότι θα κατηγορηθούν για παραβίαση νόμων που τιμωρούν την «διάδοση ψευδών ειδήσεων» και την «αποδυνάμωση της φήμης του στρατού» με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

Το Levada Center , το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται ανεξάρτητο και σχετικά αξιόπιστο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων, διεξάγει τις συνεντεύξεις του πρόσωπο με πρόσωπο στα σπίτια των ανθρώπων, αλλά έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης. Οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στο διαδίκτυο, με αντάλλαγμα χρηματικές ανταμοιβές, μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν δημογραφικά ισορροπημένους ερωτηθέντες, αλλά παραμένει το πρόβλημα της επιφυλακτικότητας όσον αφορά την παροχή απαντήσεων που είναι επικριτικές για το καθεστώς. Στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον της Ρωσίας, η άρνηση απάντησης ή η παροχή μιας κοινωνικά αποδεκτής απάντησης αποτελεί μια λογική στρατηγική.

Ορισμένοι μελετητές, όπως εκείνοι που συνδέονται με το Public Sociology Laboratory , το οποίο μελετά το δημόσιο αίσθημα στις μετασοβιετικές χώρες, εξακολουθούν να διεξάγουν επιτόπια έρευνα εντός της Ρωσίας, στέλνοντας ερευνητές να ζήσουν ανώνυμα σε επαρχιακές πόλεις και να παρατηρήσουν κοινωνικές πρακτικές που αφορούν την υποστήριξη του πολέμου.

Η εθνογραφική τους έρευνα δεν βρίσκει πολλά στοιχεία για ένα φαινόμενο «συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία» στην επαρχιακή ρωσική κοινωνία. Άλλοι αναλυτές έχουν στραφεί στην ψηφιακή εθνογραφία των κοινωνικών μέσων ως εναλλακτική πηγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι αναλυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με το τοπικό και ψηφιακό πλαίσιο κινδυνεύουν να εκλάβουν την επιδεικτική πίστη ως γνήσια πεποίθηση.

«Εσωτερική μετανάστευση»

Οι περισσότεροι Ρώσοι πολίτες προσπαθούν να αποφύγουν εντελώς τις πολιτικές συζητήσεις και να υποχωρήσουν σε αυτό που συχνά περιγράφεται ως «εσωτερική μετανάστευση » – ζώντας τη ζωή τους και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επαφές τους με τις αρχές.

Αυτή η πρακτική χρονολογείται από τη σοβιετική περίοδο, αλλά επανήλθε καθώς η πολιτική καταστολή εντάθηκε μετά την επιστροφή του Πούτιν στην προεδρία το 2012.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί ένθερμοι υποστηρικτές του πολέμου στη Ρωσία. Είναι αρκετά φωνακλάδες και ορατοί επειδή το κράτος τους το επιτρέπει – όπως οι στρατιωτικοί μπλόγκερ που αναφέρουν από το μέτωπο.

Εκτός από τις δημοσκοπήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί κανείς να διερευνήσει το επίπεδο της πραγματικής υποστήριξης για τον πόλεμο παρατηρώντας τις καθημερινές πρακτικές . Αν η λαϊκή υποστήριξη για τον πόλεμο ήταν ενθουσιώδης, τα γραφεία στρατολόγησης θα ήταν κατακλυσμένα. Δεν είναι όμως.

Αντίθετα, η Ρωσία έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικά κίνητρα, επιθετική διαφήμιση, στρατολόγηση φυλακισμένων και καταναγκαστική κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν τη στρατολόγηση φεύγοντας από τη χώρα, κρύβοντας από τις αρχές ή εκμεταλλευόμενοι νομικές εξαιρέσεις.

Η συμβολική συμμετοχή ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο. Τα σύμβολα Z που υποστηρίζονται από το κράτος συνεχίζουν να κυριαρχούν στον δημόσιο χώρο – το γράμμα Z χρησιμοποιείται ως σύμβολο υποστήριξης του πολέμου, σε συνθήματα όπως «Za pobedu», που μεταφράζεται ως «για τη νίκη». Ωστόσο, τα ιδιωτικά σημάδια υποστήριξης έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται στους στρατιώτες στο μέτωπο ή στην κατεχόμενη Ουκρανία συλλέγεται συχνά μέσω σχολείων και εκκλησιών, όπου η συμμετοχή διαμορφώνεται από κοινωνικές ή διοικητικές πιέσεις. Ωστόσο, πολλοί συμμετέχοντες θεωρούν τη συμμετοχή τους ως βοήθεια προς άτομα και όχι ως υποστήριξη του ίδιου του πολέμου.

Η πραγματικότητα έναντι βιωμένης εμπειρίας

Τα προπαγανδιστικά προϊόντα υψηλού προφίλ συχνά δεν έχουν απήχηση. Τα μουσικά charts και οι πλατφόρμες streaming στη Ρωσία δεν κυριαρχούνται από πατριωτικούς ύμνους, αλλά από ένα εκλεκτικό μείγμα τραγουδιών για προσωπικές σχέσεις, όπως η μελαγχολική μπαλάντα του Jakone «Eyes As Wet As Asphalt », τραγούδια που υμνούν τα «Hoodies » και ακόμη και ένα πιασάρικο λαϊκό τραγούδι των Μπασκίρ .

Οι πωλήσεις βιβλίων δείχνουν ισχυρή ζήτηση για έργα όπως το « 1984 » του Τζορτζ Όργουελ και το βιβλίο αναμνήσεων του Βίκτορ Φράνκλ για το Ολοκαύτωμα « Η αναζήτηση του νοήματος της ζωής », υποδηλώνοντας ότι οι αναγνώστες αναζητούν τρόπους να κατανοήσουν τον αυταρχισμό, το τραύμα και την ηθική ευθύνη, αντί να υμνούν τον μιλιταρισμό.

Και αντί να παρακολουθούν την κρατικά υποστηριζόμενη ταινία «Tolerance », μια δυστοπική ιστορία για την ηθική παρακμή στη Δύση, οι Ρώσοι παρακολουθούν το «Heated Rivalry», μια ομοφυλοφιλική ρομαντική ταινία με θέμα το χόκεϊ.

Η εκστρατεία του Πούτιν για την προώθηση των παραδοσιακών αξιών, όπως τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος, δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τα ποσοστά διαζυγίων είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, ενώ τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίζουν να μειώνονται.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, το χάσμα μεταξύ της εκδοχής της πραγματικότητας του Κρεμλίνου και της εμπειρίας της καθημερινής ζωής των απλών Ρώσων παραμένει. Αυτό θυμίζει ένα μοτίβο που έχουμε ξαναδεί: στην τελευταία δεκαετία της Σοβιετικής Ένωσης, το Κρεμλίνο απομακρύνθηκε όλο και περισσότερο από τις απόψεις του λαού του.

Η Iστορία δεν θα επαναληφθεί απαραίτητα – αλλά οι άρχοντες του Κρεμλίνου θα πρέπει να έχουν συνείδηση των παραλληλισμών.

* O Peter Rutland είναι Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και η Elizaveta Gaufman είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωσικής Ρητορικής και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Groningen. Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.