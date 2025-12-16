«Διπλό» η Σοσιεδάδ

Ο Πανιώνιος κέρδισε 1-0 την Ηλιούπολη το μεσημέρι της Κυριακής και επιβεβαίωσε το 1,85 στο «2+Un 3,5». Επίσης, πέρασε και ο «1» του 1,78 στο Σάλτσμπουργκ – Βολφσμπέργκερ (2-1). Την τριάδα χάλασε η Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς κέρδισε με Un 1,5 τα Γιάννινα (1-0). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ισπανίας και τη Β’ Βελγίου.

ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΓΑΝΔΗ U23

Παιχνίδι για τη Β’ Βελγίου με την Μπίρσχοτ να βρίσκεται στην 3η θέση και στο «-5» από την απευθείας άνοδο. Η Γάνδη U23 από την άλλη, είναι στη 10η θέση και στο «-8» από τα μπαράζ ανόδου αν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Α’, καθώς είναι η δεύτερη ομάδα της Γάνδης. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στο μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο (1-1). Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 2/3 εντός – εκτός και στα 4/6 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 2/3 μέσα – έξω και σκόραρε στις 4/6 εξόδους της.

ΕΛΔΕΝΣΕ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ

Μονή αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά δύο κατηγοριών ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η Σοσιεδάδ (Α’) φτάνει παραδοσιακά μακριά στη διοργάνωση. Προέρχεται από εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Χιρόνα, απέλυσε τον προπονητή της και κατεβαίνει για να πάρει την πρόκριση και να επαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη των οπαδών της. Μετράει 2/3 νίκες εκτός έδρας ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 17/19 μακριά από τη βάση της στο Κύπελλο! Πηγαίνει τώρα στην Ελδένσε (Γ’), η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στη δεύτερη κατηγορία. Είναι 7η στον βαθμολογικό πίνακα και απέχει δύο πόντους από τα μπαράζ ανόδου. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι εμφανής και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 855 ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΓΑΝΔΗ U23 G/G 1,75

22.00 886 ΕΛΔΕΝΣΕ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2 1,72