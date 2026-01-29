«Διπλό» η Μπολόνια

Το «2» της Τότεναμ (2-0 την Άιντραχτ) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Το Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ έμεινε στο 2-0 από το 29’ και η Παρί Σεν Ζερμέν έφερε 1-1 με τη Νιούκαστλ και έμεινε εκτός οκτάδας! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται όλες από την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Η Άστον Βίλα έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16», αλλά θέλει τη νίκη για να τερματίσει 2η ή 1η σε περίπτωση που στραβοπατήσει η Λυών με τον ΠΑΟΚ. Η Σάλτσμπουργκ από την άλλη και με «τρίποντο» πολύ δύσκολα θα μπει στο 9-24. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας με αποτέλεσμα ο «1» να πληρώνει κάτω από 1,50. Τον συνδυάζουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Τον επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στους 8/11 εντός έδρας αγώνες ανεξαρτήτως διοργάνωσης!

ΓΚΕΝΚ – ΜΑΛΜΕ

Μονόπλευρο το κίνητρο εδώ, αφού η Μάλμε έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Γκενκ από την άλλη, χρειάζεται νίκη και με αρκετά γκολ μήπως και τερματίσει στην οκτάδα. Χαμηλός ο «1», θα τον συνδυάσουμε και εδώ με το Ov 1,5, ώστε να ανεβάσουμε την απόδοση πάνω από το 1,50. Η γηπεδούχος κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 3/4 ματς ανεξαρτήτως έδρας στη διοργάνωση. Υπέρ της είναι και η αγωνιστική απραξία της φιλοξενούμενης, καθώς το πρωτάθλημά της έχει τελειώσει από τον Νοέμβριο!

ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. – ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Το ματς διεξάγεται στην έδρα της Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία). Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση. Η Μπολόνια από την άλλη, έχει εξασφαλίσει τα νοκ-άουτ και με νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων θα τερματίσει στην οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16». Η τυπικά γηπεδούχος μετράει 6/6 ήττες στην League Phase και αναμένεται να υποστεί άλλη μία απόψε από τη φιλοξενούμενη που κέρδισε στις 2/2 εξόδους της στον θεσμό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 940 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1+OV 1,5 1,67

22.00 942 ΓΚΕΝΚ – ΜΑΛΜΕ 1+OV 1,5 1,62

22.00 948 ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. – ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2 1,50