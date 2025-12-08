«Διπλό» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

O «1+Ov 1,5» στο Σάντος – Κρουζέιρο (3-0) ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Εδινε 1,83. Η Ρόμα υπέστη απρόσμενη ήττα στην Κάλιαρι (0-1), ενώ την πάτησε και η Εϊμπαρ με την Κουλτουράλ (1-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ και την Α’ Δανίας.

ΒΕΪΛΕ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

Η Βέιλε οδεύει ολοταχώς για τη Β’ Δανίας, καθώς είναι τελευταία με μόλις 10 βαθμούς και στο «-9» από τη σωτηρία. Επίσης, κατεβαίνει με υπηρεσιακό τεχνικό, διότι κανείς δε δέχεται να την αναλάβει με τα χάλια που έχει. Το κλίμα στο εσωτερικό της είναι κάκιστο και μετράει 6/7 ήττες εντός – εκτός και 4/6 στην έδρα της, αμφότερα στη Λίγκα. Επίσης, η άμυνά της είναι η δεύτερη χειρότερη στην κατηγορία με 18 γκολ σε 17 ματς. Επιπλέον, μετράει 1-3-8 μέσα – έξω με την αποψινή αντίπαλό της. Η Μπρόντμπι πάλι, προέρχεται από ήττα – σοκ, 3-1, από τη Φρεντερίτσια, η οποία είναι το δεύτερο φαβορί για υποβιβασμό. Καλείται να συνέλθει άμεσα, ώστε να μη χάσει την επαφή με την κορυφή. Εκτός έδρας έχει 3/4 νίκες, μπορεί να προσθέσει άλλη μία απόψε.

ΓΟΥΛΒΣ – ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Η Γουλβς θεωρείται ήδη υποβιβασμένη, αφού έχει μόλις δύο βαθμούς έπειτα από 15 αγωνιστικές και απέχει 13 από τη σωτηρία! Μετράει εννέα συνεχόμενες ήττες ανεξαρτήτως έδρας και 6/7 στη βάση της (στο πρωτάθλημα). Επίσης, η επίθεσή της είναι η χειρότερη στην Πρέμιερ Λιγκ με μόλις επτά τέρματα ενεργητικό σε 14 παιχνίδια! Η Γιουνάιτεντ πάλι, μπορεί να παρουσιάζει διαρκή σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, αλλά δεν έχει καμία σχέση αγωνιστικά με τη γηπεδούχο. Η διαφορά επιπέδου είναι τεράστια και οφείλει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Επιπλέον, θέλει να πάρει και εκδίκηση για τις 2/2 ήττες την περσινή σεζόν που κόντεψε να υποβιβαστεί. Τέλος, έχει την παράδοση με το μέρος της, αφού έφυγε νικήτρια από το «Μολινόν» στις 4/5 επισκέψεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 528 ΒΕΪΛΕ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 1,77

22.00 561 ΓΟΥΛΒΣ – ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2 1,68