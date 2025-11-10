«Διπλό» η Καλλιθέα

Ο «1» της Μπιλμπάο στο 1,53 ήταν η μοναδική επιλογή της στήλης που πέρασε χθες (1-0 την Οβιέδο). Το Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου έληξε 2-0 και ο Άρης κόλλησε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης έχοντας αριθμητικό μειονέκτημα από το 24ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα, ενώ μπροστά μας έχουμε την τρίτη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Τις επόμενες 10 ημέρες θα «σφραγιστούν» τα εναπομείναντα εισιτήρια για το Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Όσο αφορά τις σημερινές επιλογές μας, προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2 και τη Β’ Δανίας.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο γήπεδο των Ψαχνών, διότι σε αυτό της Ηλιούπολης διεξάγονται έργα. Η γηπεδούχος προέρχεται από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, η οποία ήταν και απροσδόκητη, αφού επιτεύχθηκε επί του ανεβασμένου Ολυμπιακού Β με 3-2. Παρόλα αυτά παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη και παρότι είναι στο «-4» από τη σωτηρία η μέχρι τώρα εικόνα της δείχνει ότι δύσκολα θα τη σκαπουλάρει. Η Καλλιθέα από την άλλη, έμεινε στο «-10» από την κορυφή έπειτα από τη νίκη της Καλαμάτας επί της Ελλάς Σύρου με 2-0 χθες και μόνο με «τρίποντο» θα διατηρήσει τις ελπίδες για την 1η θέση. Εκτός έδρας μετράει 3/4 «τρίποντα» στο πρωτάθλημα έχοντας χάσει μόνο στον 2ο Πανιώνιο (0-1). Σε ουδέτερο είναι το ματς, καλύτερη ομάδα έχει, μπορεί να κερδίσει.

ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ – ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ

Αγώνας για την 16η αγωνιστική στη Β’ Δανίας με την Έσμπιεργκ να συγκαταλέγεται στα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο «-6» από την κορυφή έχοντας βέβαια έναν αγώνα λιγότερο από τις Λίνγκμπι και Χίλεροντ. Η Μίντελφαρτ από την άλλη, είναι τελευταία με μόλις 8 βαθμούς και στο «-9» από τη σωτηρία. Πολύ δύσκολα θα τη σκαπουλάρει. Εξάλλου, μετράει 7/8 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και 4/5 μακριά από τη βάση της. Επίσης, έχασε στα τελευταία έξι παιχνίδια εντός – εκτός από την αποψινή αντίπαλό της. Τέλος, η γηπεδούχος έχει 2/2 νίκες στο πρωτάθλημα. Μπορεί να τις κάνει τρεις απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 721 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 1,60

20.00 722 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ – ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 1 1,75