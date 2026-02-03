«Διπλό» η Χαρτς στη Σκωτία

Η Σάντερλαντ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα με την Μπέρνλι χθες. Tην κέρδισε 3-0 και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,79. Αυτή που την πάτησε ήταν η Πόρτο, καθώς ηττήθηκε 2-1 από την Κάζα Πία! Η πρωτοπόρος του πορτογαλικού πρωταθλήματος αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 79ο λεπτό, ενώ ο ρέφερι έδωσε και 11’ καθυστερήσεις! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Γερμανίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ

Μονή αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Γερμανίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην Μπουντεσλίγκα με τη Λεβερκούζεν να βρίσκεται στο «-4» από την τετράδα που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Σαν Πάουλι από την άλλη, είναι στο «-5» από την απευθείας σωτηρία και στο «-4» από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εξάλλου, η φιλοξενούμενη έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα. Επίσης, μετράει έξι σερί ματς χωρίς νίκη και έχασε στις 8/11 εξορμήσεις της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Το ίδιο συνέβη και στις 4/6 επισκέψεις της στη γηπεδούχο, η οποία προέρχεται από τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δείχνει ότι βρήκε ξανά τα πατήματά της. Είναι ορθώς φαβορί η Λεβερκούζεν και την ποντάρουμε να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια.

ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ – ΧΑΡΤΣ

Η Χαρτς πέρασε με 3-0 από την Νταντί Γιουνάιτεντ την προηγούμενη αγωνιστική και αύξησε τη διαφορά στο «+6» από τις διώκτριές της. Γνωρίζει πολύ καλά ότι από εκείνη εξαρτάται το αν θα «σπάσει» το δίπολο των Ρέιντζερς και Σέλτικ. Μετράει 4/6 νίκες εντός – εκτός και 4/5 μακριά από τη βάση της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Πηγαίνει τώρα στη Σεντ Μίρεν, η οποία είναι στο «+3» από τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Η τελευταία φορά που κέρδισε η γηπεδούχος ήταν στις 20 Δεκεμβρίου και έκτοτε μετράει 0-4-4 εντός – εκτός. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από την πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 867 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1 1,52

22.00 872 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ – ΧΑΡΤΣ 2 1,83