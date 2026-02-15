Πέρασε η τριάδα της στήλης το Σάββατο με το «διπλό» και Over της Μπάγερν Μονάχου (1,50), τον «άσο» της Λεβερκούζεν (1,50) και το Over στο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ (1,42)! Στο 3,37 ήταν η απόδοσή της!

Δύο «διπλά» από το Κύπελλο Αγγλίας συμπεριλάβαμε στις σημερινές προτάσεις. H Σάντερλαντ και η Φούλαμ είναι φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στα εκτός έδρας παιχνίδια τους με την Όξφορντ και την Στόουκ, αντίστοιχα.

Η Όξφορντ έχει μόλις μία νίκη στα 7 τελευταία ματς (1-3-3) και δεν δείχνει ικανή να μπορεί να κόψει τον δρόμο της Σάντερλαντ προς την φάση των «16». Η Στόουκ ηττήθηκε με 1-0 από την Τσάρλτον και συμπλήρωσε 6 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη. Ανώτερη είναι η Φούλαμ και το πιθανότερο είναι να πάρει το εισιτήριο.

Η τρίτη επιλογή είναι από τη Serie A, στο αμφίρροπο είναι ματς της Κρεμονέζε με την Τζένοα. Οι αποδόσεις δίνουν πολύ μικρό προβάδισμα στην Τζένοα. Και οι 2 ομάδες έχουν από 23 βαθμούς και στόχος τους είναι η παραμονή στην κατηγορία. Η Κρεμονέζε έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές «ξεφούσκωσε» και δύσκολα θα αποφύγει τις περιπέτειες. Μετράει 3 ισοπαλίες και 7 ήττες στα 10 πρόσφατα ματς πρωταθλήματος.

Η Τζένοα ηττήθηκε με 3-2 στα 2 τελευταία παιχνίδια από την Λάτσιο και την Νάπολι. Είχε προηγηθεί η νίκη της με το ίδιο σκορ κόντρα στην Μπολόνια. Βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από την Κρεμονέζε. Είναι ικανή για το «διπλό» αλλά για να καλυφθούμε επιλέγουμε την διπλή ευκαιρία Χ2 μαζί με το Over 1,5.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

521 (16:00) ΟΞΦΟΡΝΤ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2 1,67

522 (16:00) ΣΤΟΟΥΚ-ΦΟΥΛΑΜ 2 1,70

524 (16:00) ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΤΖΕΝΟΑ Χ2+OVER 1,5 2,00