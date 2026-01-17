«Διπλά» από Ιταλία και Γαλλία

Το Over έγινε εύκολα χτες στο ματς της Βέρντερ Βρέμης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το οποίο έληξε ισόπαλο με 3-3. Άνετη ήταν και η επικράτηση της Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 κόντρα στη Λιλ. Την τριάδα «χάλασε» η Αταλάντα, η οποία αν και προηγήθηκε στο 83’ στην έδρα της Πίζα, ισοφαρίστηκε 1-1 στο 87’!

Δύο «διπλά» από την Ιταλία και τη Γαλλία και 1 Goal/Goal από την Ισπανία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Γιουβέντους βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Συνέτριψε με 5-0 την Κρεμονέζε και συμπλήρωσε 6 ματς αήττητη, με 5 νίκες και μία ισοπαλία. Μπορεί να συνεχίσει το σερί της στη Σαρδηνία, όπου κέρδισε στις 3 από τις 4 πρόσφατες επισκέψεις της (1-3, 1-2, 2-2, 0-1). Η Κάλιαρι ηττήθηκε με 3-0 από την Τζένοα και στα 3 τελευταία ματς έχει πάρει 1 βαθμό. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η Μαρσέιγ βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Στον τελικό κέρδιζε έως το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά δέχτηκε την ισοφάριση 2-2 από τον Γκονζάλο Ράμος και έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι. Έβγαλε αντίδραση στο ματς Κυπέλλου που ακολούθησε και συνέτριψε με 9-0 την ερασιτεχνική Μπαγιέ. Θέλει τη νίκη στο σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανζέ για να μείνει μόνη της στην 3η θέση και να κάνει ένα ακόμα βήμα για το Champions League. Η Ανζέ βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας κι έχει πάρει αποστάσεις από την επικίνδυνη ζώνη. Στο τελευταίο παιχνίδι της στο Πρωτάθλημα ηττήθηκε με 2-1 από την Χάβρη, ενώ στο Κύπελλο αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Τουλούζ. Η Μαρσέιγ μπορεί να κάνει το «διπλό».

Το Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι από το βραδινό παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Μπέτις και τη Βιγιαρεάλ. Δεν υπάρχει φαβορί, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Μπέτις, μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ήρθε ισόπαλη με 1-1 εκτός έδρας με την Οβιέδο. Σκόραρε στα 5 από τα 6 πρόσφατα ματς κι έφερε 4 Goal/Goal. Η Βιγιαρεάλ προέρχεται από 2 νίκες με το ίδιο σκορ 3-1 κόντρα στην Έλτσε εκτός έδρας και την Αλαβές εντός. Βρήκε κι αυτή δίχτυα στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια και έφερε 4 Goal/Goal. Σκόραραν και οι 2 στις 2 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Μπέτις, στις οποίες επικράτησε η Βιγιαρεάλ με 2-3 και 1-2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

370 (21:45) ΚΑΛΙΑΡΙ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1,50

372 (22:00) ΜΠΕΤΙΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ GOAL/GOAL 1,57

377 (22:05) ANZE-MAΡΣΕΪΓ 2 1,57