«Βρέχει» γκολ στην Αγγλία!

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης το Σάββατο με τα Goal/Goal και Over από την Γερμανία και την Αγγλία! Η τριάδα με το Goal/Goal στο ματς Άουγκσμπουργκ-Λειψία (1,44), τον συνδυασμό Goal/Goal και Over στο παιχνίδι Τότεναμ-Μπράιτον (1,50) και το Over στο ντέρμπι Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου (1,54) πλήρωσε 3,33!

Σήμερα θα ποντάρουμε σε 3 Over από την Αγγλία και τη Γερμανία. «Βρέχει» γκολ στην Premier League! Στα 7 χτεσινά παιχνίδια έγιναν 5 Over και στα άλλα 2 σημειώθηκαν από 2 γκολ. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ και Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και στα 2 είναι πιθανά τα μεγάλα σκορ.

Η Άρσεναλ στα 3 τελευταία ματς πέτυχε 3 νίκες, όλες με Over. Κέρδισε την Κρίσταλ Πάλας με 5-0, την Νότιγχαμ με 1-2 και την Λίβερπουλ με 3-1. Συμπλήρωσε 4 σερί Over. Θέλει τη νίκη στην έδρα της Γουέστ Χαμ για να πιάσει στη δεύτερη θέση τη Μάντσεστερ Σίτι και να μειώσει ξανά στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την Λίβερπουλ.

Η Γουέστ Χαμ ηττήθηκε με 3-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συμπλήρωσε 4 παιχνίδια χωρίς νίκη. Θα παλέψει για βαθμό ή βαθμούς στο γειτονικό ντέρμπι. Έχει κερδίσει 2 φορές φέτος την Άρσεναλ, εκτός έδρας στο πρωτάθλημα με 0-2 και εντός, στο League Cup με 3-1. Και οι 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Γουέστ Χαμ είχαν πάνω από 2 γκολ (1-3, 3-3, 1-2, 2-2).

H παράδοση «δείχνει» Over και στο ματς της Άστον Βίλα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την τελευταία τετραετία έχουν φέρει μόνο Over (0-3, 1-3, 2-2, 3-1). Η Άστον Βίλα συνέτριψε με 0-5 τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην προηγούμενη αγωνιστική. Μετράει 4 Over στα 5 πρόσφατα ματς για το πρωτάθλημα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 3-0 την Γουέστ Χαμ και σε πέμπτο σερί παιχνίδι της σημειώθηκαν πάνω από 2 γκολ.

Κλείνουμε την τριάδα με 1 Over από τη Γερμανία, στο παιχνίδι της Χοφενχάιμ με την Κολωνία. Με την ισοπαλία 2-2 που έφερε στην έδρα της Βόλφσμπουργκ η Χοφενχάιμ συμπλήρωσε 6 παιχνίδια χωρίς νίκη, στα οποία είχε 5 Over. Βλέπει να μεγαλώνει η απόστασή της από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να ελπίζει.

Η Κολωνία πήρε βαθμολογική ανάσα με τη νίκη 2-0 κατά της Άιντραχτ. Εξακολουθεί να κινδυνεύει και θα προσπαθήσει να φύγει αήττητη από το Χοφενχάιμ. Πέρσι κέρδισε με 1-3 σε αυτό το γήπεδο. Στις 3 προηγούμενες επισκέψεις της ηττήθηκε με 3-1, 3-0 και 5-0. Πιθανό είναι το Over και στη σημερινή αναμέτρησή τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

488 (16:00) ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ OVER 1,64

529 (18:30) ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. OVER 1,50

530 (18:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΚΟΛΩΝΙΑ OVER 1,54