Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Η League Phase του Conference League ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Και οι 18 αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής αρχίζουν την ίδια ώρα, στις 22:00.

Η ΑΕΚ με νίκη κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στην OPAP Arena προκρίνεται απευθείας στη φάση των «16». Υπό προϋποθέσεις παίρνει το εισιτήριο και με την ισοπαλία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Conference League αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Πολλές είναι οι στοιχηματικές αγορές που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ουν. Κραϊόβα:

Τελικό Αποτέλεσμα & Οver/Under γκολ αγώνα

Διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal αγώνα

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

Να σκοράρει η Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη και στα 2 ημίχρονα

Παίκτης να σκοράρει πρώτος από την ομάδα του,

Παίκτης που θα κάνει χατ-τρικ

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague διεξάγεται διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα.

Για την 16η αγωνιστική, σήμερα, στις 19:45 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Φενερμπαχτσέ και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Βαλένθια.

Για την 17η αγωνιστική, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 21:15, ο Ολυμπιακός παίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Βιλερμπάν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες: