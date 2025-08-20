«Άσος» η Μπόντο Γκλιμτ

Το Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα έληξε Under χθες (1-0 υπέρ της «βασίλισσας»), ενώ η Ουρακάν ηττήθηκε 3-1 εντός έδρας τα ξημερώματα από την Όνσε Κάλντας αγωνιζόμενη με 10 παίκτες από το 44ο λεπτό και με εννέα από το 73ο. Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ

Πρώτος αγώνας για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) έχει συνθετικό χλοοτάπητα. Η γηπεδούχος είναι σε απίθανη κατάσταση μετρώντας 6/7 νίκες ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η ψυχολογία της… χτύπησε ταβάνι, αφού κατάφερε να πιάσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα τη Βίκινγκ και έγινε το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Στο «σπίτι» της «τρέχει» σερί 17-2-4 σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Είναι τεράστιο το «όπλο» του συνθετικού χλοοτάπητα. Η Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) από την άλλη, έχει μόλις τέσσερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, αφού η σεζόν της ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου. Επομένως, βρίσκεται πίσω σε βαθμό ετοιμότητας, ενώ θα επηρεαστεί και από τον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, έχασε στις 4/4 ευρωπαϊκές εξορμήσεις.

ΣΕΛΤΙΚ – ΚΑΪΡΑΤ

Εξίσου είναι το πρώτο παιχνίδι με φόντο την παρουσία στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας. Αποτελεί θαύμα που έφτασε μέχρι εδώ η «μικρή» Καϊράτ (Καζακστάν). Εξάλλου, είναι καθαρά ομάδα έδρας. Η Σέλτικ (Σκωτία) θέλει να βάλει από απόψε τις βάσεις για την πρόκριση, καθώς δεν είναι για καμία ομάδα εύκολα το ταξίδι στο μακρινό Καζακστάν. Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της έριξε τέσσερα γκολ στη Φόλκερκ (4-1). Επίσης, η Καϊράτ απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πέρυσι η Σέλτικ την υποδέχτηκε την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και τη διέλυσε 5-1! Μπορεί λοιπόν να πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ στη νυν αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 545 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 1 1,63

22.00 546 ΣΕΛΤΙΚ – ΚΑΪΡΑΤ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,73