«Άσος» η Κοτσαέλισπορ στην Τουρκία

Το Over του 1,53 στο Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο (2-2) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Η Ζρίνσκι έμεινε στο 1-1 με τη Ραπίντ Βιέννης και η Τσέλιε έφερε 0-0 με τη Σέλμπουρν. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Τουρκίας και τη Νασιονάλ Αγγλίας.

ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ – ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ

Αναμέτρηση για τη Νασιονάλ στην Αγγλία με τη Ρότσντεϊλ να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τις Φόρεστ Γκριν και Καρλάιλ έχοντας όμως τρία ματς λιγότερα! Η Όλτρινχαμ από την πλευρά της, είναι στο «+7» από την επικίνδυνη ζώνη και στο «-9» από αυτή την πλέι οφ. Ηττήθηκε στα 2/3 εντός – εκτός και στα 4/7 στη βάση της. Επίσης, έχασε στα 5/6 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας από την αποψινή αντίπαλό της. Η φιλοξενούμενη έχει τα περισσότερα «διπλά» στην κατηγορία (7) μαζί με την Καρλάιλ. Ακόμα, μετράει 3/3 νίκες μέσα – έξω και 6/8 μακριά από τη βάση της. Μπορεί να πάρει ακόμη μία απόψε.

ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ

Η Αντάλιασπορ συνετρίβη 4-1 εντός έδρας από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ και απέλυσε τον τεχνικό Μπουλούτ παρότι η ήττα θεωρούνταν αναμενόμενη. Από την άλλη, βέβαια έφτασε το αρνητικό σερί στο 1-3-7 στο πρωτάθλημα! Κατεβαίνει απόψε με υπηρεσιακό και είναι στο ψάξιμο νέου προπονητή. Η Κοτσαέλισπορ από την πλευρά της, έχασε τελευταία φορά στα τέλη Οκτώβρη και έκτοτε έχει 3-3-0, ενώ είναι στο 6-3-1 στα τελευταία 10 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης και στο 4-3-0 στα επτά πιο πρόσφατα στην έδρα της όπου μετράει 4/5 νίκες. Επίσης, σε αυτή κέρδισε την αποψινή αντίπαλό της τις 7/10 φορές που την υποδέχτηκε. Στη βάση της αποδεικνύεται αξιόπιστη και είναι σε θέση να πάρει το «τρίποντο» κόντρα στην ταλαιπωρημένη φιλοξενούμενη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 128 ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1 1,65

21.45 155 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ – ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2 1,84