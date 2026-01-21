«Άσος» η Αταλάντα

Η Μπριζ επιβεβαίωσε με ευκολία το Ov 1,5 γκολ της στην Καϊράτ (4-1) χθες το απόγευμα. Η Ιντερ όμως έχασε 3-1 εντός έδρας από την Άρσεναλ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Μονόπλευρο το ενδιαφέρον, καθώς η Μπιλμπάο έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Δε θα κατέβει για να χάσει, διότι η νίκη πληρώνει 3,2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η εικόνα της δε δείχνει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Ιταλία, ενώ έχει και σημαντικές απουσίες. Η Αταλάντα με «τρίποντο» απόψε θα κάνει το μεγάλο βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Προέρχεται από 3/3 νίκες στον θεσμό, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Μαρσέιγ, 3-1 της Άιντραχτ και 2-1 της Τσέλσι με ανατροπή. Επίσης, «τρέχει» σερί 9-1-2 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και 6-0-1 στη βάση της. Το κίνητρο είναι με το μέρος της και εύκολα ή δύσκολα μπορεί να καταβάλει την αντίσταση των Ισπανών.

ΜΠΑΓΕΡΝ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ.

Η Μπάγερν θέλει να εξασφαλίσει από τώρα τη 2η θέση, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να μπει στο 9-24 που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας με αποτέλεσμα να είναι πολύ χαμηλή η απόδοση του «1». Θα ποντάρουμε το Ov 3,5, διότι πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και ίσως παίξει ρόλο αυτό για τη γηπεδούχο. Εξάλλου, το επιβεβαίωσε στα 5/6 στη διοργάνωση! Επίσης, το έφερε στα τελευταία 12 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στα 5/5 στο «Αλιάνζ Αρίνα». Παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 11/13 εντός – εκτός. Οπότε εάν δεχτεί γκολ απόψε θα έρθει πιο εύκολα το Ov 3,5. Επιπλέον, η φιλοξενούμενη βρήκε δίχτυα στους 14 από τους 15 πιο πρόσφατους αγώνες της μέσα – έξω, καθώς και στις 8/9 εξόδους της. Ακόμα, σκόραρε στις 4/5 εξορμήσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 873 ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1 1,75

22.00 876 ΜΠΑΓΕΡΝ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. OV 3,5 1,73