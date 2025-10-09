«2+Over» η Δανία

Οι προτάσεις της χθεσινής στήλης δεν πέρασαν, καθώς το Μαυρίκιος – Καμερούν έληξε 0-2, ενώ με το ίδιο σκορ τελείωσε και το Τσαντ – Μάλι. Στο πρώτο είχαμε επιλέξει το Over και στο δεύτερο το G/G. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης αυτή τη φορά.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Αναμέτρηση για τον 7ο όμιλο με τη Φινλανδία να βρίσκεται στην 3η θέση έχοντας επτά βαθμούς και τη Λιθουανία στην 4η με τρεις. Μονόπλευρο το ενδιαφέρον και αφορά τη γηπεδούχο, η οποία κυνηγάει τις Ολλανδία και Πολωνία που βρίσκονται στο «+3» από αυτή. Πρακτικά τη δεύτερη, καθώς οι «οράνιε» δύσκολα θα χάσουν την πρωτιά. Την κέρδισε μάλιστα στην έδρα της με 2-1. Θέλει να το επαναλάβει αυτό κόντρα στη Λιθουανία, η οποία μετράει 0-4-9 στα τελευταία 13 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Επίσης, ηττήθηκε στις 2/2 επισκέψεις στη σημερινή αντίπαλό της. Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το «τρίποντο» η Φινλανδία.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΔΑΝΙΑ

Παιχνίδι για τον 3ο όμιλο στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο στην Ουγγαρία. Η Λευκορωσία είναι ουραγός με μηδέν βαθμούς και 1-7 γκολ. Τα πέντε τα έφαγε από την Εθνική μας στην Αθήνα. Η Δανία από την άλλη, βρίσκεται στην κορυφή με τέσσερις πόντους και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ χάρη στο 3-0 επί της χώρας μας επί ελληνικού εδάφους. Στη γηπεδούχο ο τεχνικός Άλος δήλωσε ότι βλέπει στο μέλλον αφού έχει χαθεί η πρόκριση και αναμένεται κάνει διάφορες δοκιμές. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, θα προσπαθήσει να συνδυάσει το «τρίποντο» με πολλά γκολ, καθώς η διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Επομένως, παίζουμε το «2» μαζί με το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 759 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1 1,56

21.45 764 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΔΑΝΙΑ 2+OVER 1,80