«2+Ov 1,5» η Ουνιόν ντε Ζιλουάζ

Το G/G του 1,70 στο Λεβάντε – Μπαρτσελόνα (2-3) ήταν η μοναδική επιλογή της στήλης που πέρασε χθες. Η Μίλαν υπέστη ήττα – σοκ 2-1 εντός έδρας από την Κρεμονέζε και η Λίντσερ απέτυχε να σκοράρει στη Σάλτσμπουργκ (0-3). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αργεντινής, Α’ Βελγίου και Α’ Σουηδίας.

ΣΙΡΙΟΥΣ – ΧΑΜΑΡΜΠΙ

Η Χάμαρμπι έριξε τρία γκολ στην Κόρσνας στο Κύπελλο Σουηδίας και έδειξε να ξεπέρασε τον αποκλεισμό από τη Ρόζενμποργκ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, αφού είναι στο κατόπι της πρωτοπόρου Μιάλμπι στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για γκέλα απέναντι στη Σίριους την οποία κέρδισε τις 12/14 φορές που την αντιμετώπισε ανεξαρτήτως έδρας! Επίσης, μετράει 5/5 νίκες στο «σπίτι» αυτής, ενώ πήρε τους τρεις βαθμούς και στις 3/4 εξορμήσεις της ανεξαρτήτως αντιπάλου.

ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ – ΟΥΝ. ΝΤΕ ΖΙΛΟΥΑΖ

Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική στο Βέλγιο με τη νεοφώτιστη Λα Λουβιέ να τα έχει βρει μπαστούνια, καθώς κέρδισε μόνο τη Σαρλερουά με 1-0 εντός έδρας. Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια υπέστη ισάριθμες ήττες. Με 2-0 από τη Σταντάρ Λιέγης, 2-1 από τη Σιντ Τρούιντεν και 1-0 από τη Γάνδη. Η Ουνιόν ντε Ζιλουάζ αντιθέτως, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την υπεράσπιση του περσινού τίτλου της, αφού μετράει 3-1-0 με 12-3 απολογισμό τερμάτων. Έχασε στον τελικό του Σούπερ Καπ από την Μπριζ (1-2), έφερε ισοπαλία στην αξιόλογη Άντβερπ (1-1) και διέλυσε 5-0 τη Λέουβεν και 3-0 τη Σταντάρ Λιέγης. Επίσης, επιβλήθηκε 3-2 της Γάνδης. Μπορεί να κερδίσει με Ov 1,5 και τη Λα Λουβιέρ.

ΜΠΟΚΑ – ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ

Η Μπόκα προέρχεται από το 3-0 επί της Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, ένα αποτέλεσμα που έφερε λίγη ηρεμία στο εσωτερικό της, καθώς δε βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ο τεχνικός Ρούσο πιέζεται αρκετά. Αυτό πάντως είναι το δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα μετά το 1-1 με τη Ράσινγκ. Μπορεί να τριτώσει το καλό απόψε κερδίζοντας την Μπάνφιλντ. Το έπραξε τις 9/11 φορές που την αντιμετώπισε ανεξαρτήτως έδρας. Γιατί να μην το κάνει και τώρα. Η φιλοξενούμενη προέρχεται από 2/3 ήττες εντός – εκτός και 8/10 μακριά από τη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 674 ΣΙΡΙΟΥΣ – ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2 1,84

19.30 728 ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ – ΟΥΝ. ΝΤΕ ΖΙΛΟΥΑΖ 2+OV 1,5 1,67

00.30 773 ΜΠΟΚΑ – ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 1 1,64