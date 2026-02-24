«2+Ov 1,5» η Αλ Χιλάλ

Το καλοπληρωμένο G/G (2,03) στο Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης (2-1) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε την Κυριακή. Η Στουτγάρδη άφησε δύο βαθμούς στην ουραγό Χάιντενχαϊμ (3-3) και το Γκόου Αχέντ – Χεράκλες έληξε No Goal (4-0 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Σαουδικής Αραβίας και τη Νασιονάλ Αγγλίας.

ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ – ΑΛ ΧΙΛΑΛ

Η γκέλα της Αλ Χιλάλ του νεοαποκτηθέντα Μπενζεμά με την Αλ Ιτιχάντ (1-1) την τελευταία αγωνιστική την έριξε από την κορυφή στην οποία βρίσκεται μόνη της τώρα η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει δρόμο πάντως ακόμα το πρωτάθλημα, οπότε τίποτα δεν έχει κριθεί. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι υπάρχει περιθώριο να αφήσει βαθμούς στην Αλ Τααβόν όπου μετράει 4/4 νίκες όλες με Ov 1,5. Αυτό θα ποντάρουμε και απόψε. Το επιβεβαίωσε στα 2/3 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στις 7/9 εξορμήσεις της! Επίσης, η γηπεδούχος έχασε με Ov 1,5 στα 2/2 εντός – εκτός παιχνίδια.

ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ – ΜΠΟΣΤΟΝ

Η Φόρεστ Γκριν είναι μέσα στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ ανόδου στη Β’ Αγγλίας, αλλά βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, καθώς έχει δύο νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια. Η Μπόστον είναι υποδεέστερη, αλλά μετράει 4-2-0 στα έξι πιο πρόσφατα ματς. Δε διαθέτει το απαιτούμενο μέγεθος για να τη στηρίξουμε στο «Χ2», αλλά ένα γκολ μπορεί να το βάλει. Όπως το έκανε στις 2/3 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της. Επίσης, σκόραρε στους 15/17 αγώνες εντός – εκτός και στις 12/14 εξορμήσεις της. Επομένως, θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στις 10/10 στη βάση της! Σε αυτή έμεινε μία φορά «άσφαιρη» στα 17 ματς που έδωσε μέχρι τώρα στη σεζόν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 806 ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ – ΑΛ ΧΙΛΑΛ 2+OV 1,5 1,60

21.45 846 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ – ΜΠΟΣΤΟΝ G/G 1,68