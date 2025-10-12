«1+Over» η Σκωτία

Η Καλαμάτα υπέπεσε σε γκέλα ολκής χθες, καθώς έμεινε στο 1-1 με το Αιγάλεω! Επίσης, έληξαν No Goal τα Τσέστερφιλντ – Σάλφορντ (2-0) και Νορβηγία – Ισραήλ (5-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης και τη Σούπερ Λιγκ 2.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β

Η Καλλιθέα είδε την Καλαμάτα να κολλάει στο 1-1 με το Αιγάλεω χθες και με νίκη σήμερα θα μειώσει τη διαφορά στο «-1». Πατάει καλά στο πρωτάθλημα έχοντας 3/4 νίκες, ενώ επικράτησε του Ολυμπιακού Β στο περσινό εντός έδρας παιχνίδι με 3-2. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το βαρύ 4-1 από την Καλαμάτα και κατεβαίνουν με σημαντικές απουσίες.

ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΟΚ Β

Το παιχνίδι ήταν να αναβληθεί, διότι ο ΠΑΟΚ Β έχει οκτώ παίκτες στις εθνικές ομάδες! Παρόλα αυτά, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μη γίνει το ματς. Επομένως, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά. Κάτι που βολεύει την Καβάλα, η οποία παραμένει αήττητη εδώ και δύο αγωνιστικές (1-1-0). Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ηττήθηκε στα 3/4 παιχνίδια του χωρίς να βρει δίχτυα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές από τη νυν αντίπαλό του, αλλά περιμένουμε σήμερα να του κοστίσουν οι απουσίες.

ΣΚΩΤΙΑ – ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο με τη Σκωτία να βρίσκεται στην 1η θέση μαζί με τη Δανία και τη Λευκορωσία στην τελευταία χωρίς βαθμό και με 1-13 γκολ. Η γηπεδούχος νίκησε την Ελλάδα 3-1 την περασμένη Πέμπτη και μπήκε στο κόλπο για τη διεκδίκηση της 1ης θέσης που οδηγεί απευθείας στο Μουντιάλ. Θα υποδεχτεί μάλιστα τη Δανία την τελευταία αγωνιστική. Για να έχει ελπίδες να την υπερκεράσει θα πρέπει να κερδίσει τη Λευκορωσία με ευρύ σκορ, αφού πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων και τώρα είναι στο «-5» από τους Δανούς. Επομένως συνδυάζουμε τον «1» με το Over. Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε με Over στους 2/3 αγώνες της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 400 ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 1 1,70

16.00 410 ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΟΚ Β 1 1,90

19.00 428 ΣΚΩΤΙΑ – ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1+OVER 1,60