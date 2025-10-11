«1+Over» η Καλαμάτα

Το Καζακστάν επικράτησε 4-0 του Λίχτενσταϊν χθες και επιβεβαίωσε το 1,65 του «1+Over». Επίσης, η Γερμανία διέλυσε 4-0 το Λουξεμβούργο. Εδώ είχαμε ποντάρει τον «1+Ov 3,5» σε απόδοση 1,80. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των ομίλων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης, τη Σούπερ Λιγκ 2 και τη Β’ Αγγλίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Καλαμάτα έχασε πέρυσι την άνοδο στη Σούπερ Λιγκ στην τελευταία φάση του αγώνα με την Κηφισιά (0-1) και φέτος δείχνει από νωρίς ότι δε θα την πατήσει ξανά. Ξεκίνησε τη σεζόν στο πρωτάθλημα με τέσσερις συνεχόμενες νίκες και 13-2 απολογισμό τερμάτων! Επίσης, κέρδισε με Over το Αιγάλεω στα 2/2 που το υποδέχτηκε. Μπορεί άνετα να το επαναλάβει και τώρα ούσα η καλύτερη ομάδα του Β’ ομίλου στη Σούπερ Λιγκ 2.

ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΣΑΛΦΟΡΝΤ

Ντέρμπι στη Β’ Αγγλίας με τις δύο ομάδες να χωρίζει ένας βαθμός και αμφότερες να είναι στο «-3» και «-2» αντιστοίχως από τις θέσεις της απευθείας ανόδου στην Α’ Αγγλίας. Το G/G είναι η επιλογή μας εδώ. Το έφεραν στην περσινή μεταξύ τους αναμέτρηση στη γηπεδούχο. Επίσης, η Τσέστερφιλντ μετράει 9/11 εντός – εκτός και 4/5 στην έδρα της, στην οποία σκόραρε στους 6/7 φετινούς αγώνες. Η Σάλφορντ από την πλευρά της, έχει 5/6 G/G εντός – εκτός και 2/2 μακριά από τη βάση της. Επίσης, σκόραρε στις 5/6 εξορμήσεις.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΙΣΡΑΗΛ

Αναμέτρηση για τον 9ο όμιλο με τη Νορβηγία να βρίσκεται στην 1η θέση με 15 βαθμούς και το Ισραήλ στην 3η με εννέα πόντους. Εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το ματς η Νορβηγία, αλλά το 1,20 στον «1» δεν έχει αξία. Επίσης, είναι χαμηλά και το Over. Θα ποντάρουμε όμως το G/G, το οποίο πληρώνει καλά και επιβεβαιώθηκε στο μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο όπου επικράτησε η Νορβηγία με 4-2. Επίσης, το Ισραήλ έβαλε τέσσερα στην τελευταία του αναμέτρηση με την Ιταλία (4-5) και γενικότερα σκοράρει ανελλιπώς εδώ και επτά αγώνες.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 126 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ 1+OVER 1,60

17.00 152 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΣΑΛΦΟΡΝΤ G/G 1,57

19.00 195 ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΙΣΡΑΗΛ G/G 1,75